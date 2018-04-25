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Трамп резко понизил лимит приема беженцев в США

Фото Департамент внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп принял решение понизить лимит приема беженцев до 18 тысяч человек в 2020 финансовом году, который начался 1 октября. Об этом сообщается в распространенном накануне пресс-службой Белого дома распоряжении американского президента.

«Допуск не более 18 тысяч беженцев в Соединенные Штаты в 2020 финансовом году является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам», – говорится в документе.

В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тысяч человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти в два раза.

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Ранее стало известно, что Украина занимает третье место в списке стран, граждане которых получили убежище на территории США в 2018 году. Чаще чем украинцы, убежище в США в прошлом году просили только жители Конго и Мьянмы.

В 2018 финансовом году в США переселились 22491 беженца в сравнении с 84994 в 2016 финансовом году. Из переселенных в прошлом году 3495 были мусульманами (16%) и 16018 христианами (71%).

korrespondent.net
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