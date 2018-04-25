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Трамп снизил лимит приема беженцев в США до рекордно низкого уровня

Photo by IoSonoUnaFotoCamera on Foter.com / CC BY-SA

Президент США Дональд Трамп снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 15 тыс. человек — минимального уровня с 1980 года. Соответствующий меморандум распространил Белый дом, сообщает ТАСС.

«Прием до 15 тыс. беженцев в США на протяжении 2021 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», — отмечается в документе. Дональд Трамп подчеркнул, что лица из таких стран, как Йемен, Сирия и Сомали, не могут быть приняты в качестве беженцев, за исключением тех, чья ситуация вызывает особую гуманитарную обеспокоенность.

В 2020 финансовом году лимит приема беженцев составлял 18 тыс. человек, что почти вдвое меньше в сравнении с 2019 годом, когда показатель был 30 тыс.

Газета The Washington Post отметила, что уровень в 15 тыс. человек стал самым низким за прошедшие десятилетия. Последний раз сопоставимая цифра была в 1980 году, когда приняли специальный закон о беженцах, поднявший лимит приема с 17,4 тыс. до 50 тыс. человек.

belta.by

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