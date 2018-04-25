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Трамп собирается устанавливать мир с позиции силы

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной на планете и будут устанавливать мир с позиции силы. Об этом он сказал на митинге в штате Висконсин,  пишет  Коммерсант.

«У нас сейчас самые мощные вооруженные силы. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас», — сказал он.

При это Трамп отметил, что надеется никогда не применять жто оружие.

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«Мы надеемся, что нам никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот ради чего все это», — сказал президент США.

В конце сентября Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, основываясь похищенных данных у администрации Барака Обамы. Речь идет о «супер-пупер-ракете», про которую ранее рассказывал американский президент. Однако сейчас, говорит Трамп, у США есть другая ракета.

korrespondent.net

Трамп собирается устанавливать мир с позиции силы

  1. Владимир :

    Прежде чем требовать сокращение оружия у других стран, надо напомнить , что все боеголовки находящиеся на вооружении НАТО и в ЕС — это все американские боеголовки и уж если считать сколько кому сокращать надо учитывать и оружие на территории ЕС, Турция, Япония ( последние забыли кто их уничтожал атомными бомбами). А Трампу пора задуматься о мире , а не о войне.

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