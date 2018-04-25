Трамп собирается устанавливать мир с позиции силы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной на планете и будут устанавливать мир с позиции силы. Об этом он сказал на митинге в штате Висконсин, пишет Коммерсант.

«У нас сейчас самые мощные вооруженные силы. Нам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире. Нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть у нас», — сказал он.

При это Трамп отметил, что надеется никогда не применять жто оружие.