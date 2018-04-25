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Трамп угрожает Франции пошлинами на вина

Фото facebook/The White House

Президент США Дональд Трамп грозит Франции «невиданными» налогами на экспорт вина, если страна не откажется от налогообложения американских «цифровых гигантов». Об этом сообщает Le Figaro.

Соответствующее заявление Трамп сделал накануне вылета на саммит G7 во французском Биаррице.

«Мне не нравится, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция накладывала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут, мы будем устанавливать тарифы на их вина … Тарифы, которые никогда не видели», — заявил Трамп, добавив про «очень хорошие отношения» с Эммануэлем Макроном.

Президент Европейского Совета Дональд Туск на эту угрозу ответил, что ЕС может ввести ответные меры.

«Я защищаю французское вино искренней решимостью. Если США введут налоги, то Европейский Союз ответит на том же уровне», — заявил он.

korrespondent.net

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