Трамп вновь допустил, что будет в 2024 году баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил возможность того, что он в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост главы государства. С этим заявлением он выступил в интервью, выдержки из которого опубликовали в среду ряд американских СМИ, сообщает ТАСС.

Вопросы бывшему американскому лидеру во время своего шоу задавала супруга его сына Лара Трамп. Она, в частности, спросила экс-президента, есть ли надежда на то, что он снова будет баллотироваться в 2024 году. «Вы можете надеяться. Это я могу сказать», — ответил Трамп. «Мы любим нашу страну», — добавил он. «Мы должны помочь нашей стране», — подчеркнул экс-президент США.

Трамп выразил уверенность в том, что его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.

Ранее Трамп заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства. «Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем», — отметил тогда он. Трамп подчерчивал, что сначала сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса США. Он выразил уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2022 году. «Мы примем решение после этого», — добавил он, говоря о возможности снова претендовать на пост президента.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-3066&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.