Трамп временно остановил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп 22 апреля подписал указ о временном запрете иммиграции в страну из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.

«Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы», − заявил Трамп.

Как уточнили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом «Что касается изменения или продления (указа), мы сделаем это в надлежащее время», − указал американский лидер.

По его словам, в дальнейшем положения документа могут и ужесточить, и смягчить. Накануне Трамп объявил о приостановке иммиграции в США. Он пояснил, что ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в стране − грин-карту.