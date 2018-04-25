Трамп ввел режим ЧС во Флориде из-за урагана

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана Дориан. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к тем средствам, которые задействуют для борьбы с последствиями стихии региональные и местные власти.

Указ президента также наделяет полномочиями по координации всех усилий по оказанию помощи пострадавшим регионам Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Национальный центр по слежению за ураганами США ожидает, что ураган Дориан приблизится к побережью штата Флорида в понедельник 2 сентября, а до того затронет Багамские острова.

Урагану присвоена третья категория опасности (всего их пять), скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час.

Напомним, Дориан − четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только Барри привел к жертвам − погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронул ураган Майкл. Его жертвами стали несколько десятков человек.

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