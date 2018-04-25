Трамп выплатит два миллиона долларов благотворительным организациям

Верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить два миллиона долларов ряду благотворительных организаций в рамках урегулирования исковой жалобы, поданной генеральной прокуратурой штата на его благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation, сообщает CNN.

Летом прошлого года генпрокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в личных и деловых интересах нынешнего американского лидера в течение более чем 10 лет. Генпрокуратура требовала закрыть фонд и заставить его возместить убытки на сумму 2,8 миллиона долларов.

Позже стало известно о том, что Donald J. Trump Foundation прекратит свое существование и передаст свои активы под контролем суда другим благотворительным организациям.