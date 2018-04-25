  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Г. Науседа: в обществе недостает солидарности и нужно заботиться о сеньорах

Подробнее...
default image
В Латвии конфисковали средства окружения Януковича

Подробнее...
default image
Г.Науседа: стоит продолжать расширение базы налогообложения недвижимости

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает связать налог на автомобили не только с выхлопами, но и с роскошью

Подробнее...
default image
Европа лицом к лицу с новой угрозой

Подробнее...
default image
"Аграрии" решили делегировать Р. Карбаускиса в руководство сейма

Подробнее...
default image
А.Скайсгирите: в Сирии эмбарго на оружие нужно применять ко всем сторонам конфликта

Подробнее...
default image
США ввели санкции против Турции

Подробнее...
default image
Елизавета II в необычной речи назвала дату Brexit

Подробнее...
default image
В правительстве Литвы будет создана комиссия по вопросам нацменьшинств

Подробнее...
default image
Трамп вывел войска США из Сирии

Подробнее...
default image
Крупнейшие землевладельцы Литвы

Подробнее...
default image
Полиция сделала предупреждение лицам, призывающим выйти на протест у Сейма

Подробнее...
default image
Французские заводы Renault сокращают выпуск автомобилей

Подробнее...
default image
Г.Науседа подведет итоги своих первых ста дней президентства

Подробнее...
default image
В Египте представят полную коллекцию сокровищ Тутанхамона

Подробнее...
default image
Вынесен приговор в одном из крупнейших в Литве контранбандных дел

Подробнее...
default image
Центробанк Литвы предоставил лицензию денежного учреждения Opal Transfer EU

Подробнее...
default image
Предложенное повышение пенсий обойдется государству дополнительно в 65 млн евро

Подробнее...
default image
Россия не будет обсуждать тему Крыма в нормандском формате

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Трамп вывел войска США из Сирии

Фото pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что разгромил террористическую группировку Исламское государство и в основном вывел американские войска из Сирии.

«Я разгромил 100% халифат ИГ и после этого в основном вывел наши войска из Сирии», – написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что не будет против, если президент Сирии Башар Асад будет защищать курдов от нападения Турции.

«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» – написал президент США.

По словам Трампа, его устроит любой, кто захочет помочь курдам, «будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт».

Ранее сообщалось, что курдские группировки заключили соглашение с властями Сирии о совместных действиях против Турции. В рамках договоренности режим Асада направил военных на север страны.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере республики буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных из северной части Сирии.

korrespondent.net
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!