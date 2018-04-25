Трамп хочет, чтобы Россия и Украина примирились

Фото facebook/The White House

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.

В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома американского лидера попросили прокомментировать слова российского президента Владимира Путина о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента.

«Я бы хотел, чтобы они [Россия и Украина] пришли к согласию. Если бы они… поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира, — отметил Трамп перед вылетом в Индию. Видеозапись его беседы с журналистами опубликовал Белый дом. — Если бы Украина и Россия смогли выработать некое соглашение, по которому они бы поладили [друг с другом], то, мне кажется, это было бы очень хорошо».

Ранее Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал российский президент. При этом глава государства не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.