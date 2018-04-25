Трамп хочет от Японии 8 млрд на армию США

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В Японии назвали неосуществимой просьбу Вашингтона увеличить в четыре раза плату за содержание американских военнослужащих на японской территории, пишет агентство Reuters.

Японская сторона также указала на то, что среди союзников США расходы Японии на американский контингент и так самые высокие. В министерстве иностранных дел Японии при этом официально не подтвердили информацию о том, что переговоры на эту тему все еще продолжаются.

Согласно истекающему в марте 2021 года соглашению между странами, Токио обязан платить два миллиарда долларов за пребывание на территории страны 54 тысяч американских военнослужащих. В эту цену входит функционирование американской базы на острове Окинава, а также обслуживание кораблей Седьмого флота.