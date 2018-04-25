Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможности привлечения Китая к ответственности за неспособность сдержать распространение коронавирусной инфекции.
«Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения, «— сказал американский лидер.
В ходе брифинга в Белом доме он отметил, что в США сейчас проводится “серьёзное расследование”. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что из-за Китая “страдает весь мир”.
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса. Трамп также возложил на ВОЗ вину за распространение заболевания. По его мнению, в самом начале были даны неправильные рекомендации и скрыта реальная информация о вспышке инфекции в Китае.diasporanews.com
“Трамп хочет выставить Китаю крупный счёт за коронавирус”
Так вот , господин президент,прежде чем угрожать Китаю , надо разобраться со своими амбициозными планами. Не США ли вносят приличные деньги в лабораторию в Ухани, и ещё надо доказать не ваш ли учёный организовал эту утечку.Китай утверждает что вовремя оповестил ВОЗ о пандемии, а как теперь справиться с её последствиями — это вопрос. Может пора прекратить изобретать новое и новое биологическое оружие , рано или поздно все равно об этом станет известно. Так прекратите все уничтожать планету и людей. Нынешняя эпидемия показала, что следующее испытание неизбежно для всех.