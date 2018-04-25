Трамп хочет выставить Китаю крупный счёт за коронавирус

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможности привлечения Китая к ответственности за неспособность сдержать распространение коронавирусной инфекции.

«Германия изучает варианты, мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения, «— сказал американский лидер.

В ходе брифинга в Белом доме он отметил, что в США сейчас проводится “серьёзное расследование”. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что из-за Китая “страдает весь мир”.

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса. Трамп также возложил на ВОЗ вину за распространение заболевания. По его мнению, в самом начале были даны неправильные рекомендации и скрыта реальная информация о вспышке инфекции в Китае.