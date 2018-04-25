Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатирования США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз был сформирован для эксплуатирования американского государства в своих интересах, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции в Белом доме он напомнил о том, что Соединенные Штаты конкурируют с Китаем и многими странами по всем миру. Американский лидер в том числе упомянул ЕС, который, по его словам, никогда не относился к США хорошо.

«ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», — подчеркнул Трамп.

При этом глава Белого дома не привел конкретных примеров, но позднее отметил, что у США «прекрасные отношения» с европейскими странами, которые, по мнению Трампа, были несправедливы к Штатам в течение многих десятилетий, особенно в вопросе торговли.

«Это очень легко решить, и я был готов это решить, но потом по нам ударила пандемия», — американский президент.