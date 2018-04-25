Трамп заявил, что не уверен в честности предстоящих выборов

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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг журналистам, что не уверен в честности предстоящих в ноябре выборов. Запись беседы Трампа с прессой на южной лужайке Белого дома транслируют ведущие американские телеканалы, передает ТАСС.

«Надо быть очень осторожными с голосованием по почте, — сказал он. — <…> Необходимо быть уверенными в честности [предстоящих] выборов, но я не уверен».

Ранее республиканец Трамп допускал, что исход предстоящих в ноябре выборов определит лишь Верховный суд США. Глава Белого дома неоднократно критиковал метод голосования по почте, который демократы предлагают масштабно использовать на предстоящих выборах из-за пандемии коронавируса. Этот способ не позволяет точно и оперативно подводить итоги голосования, убежден глава администрации США. Он пояснял, что имеет в виду прежде всего угрозу масштабных подтасовок и фальсификации бюллетеней, голосования «мертвых душ», а также лиц, не имеющих права на участие в выборах.

Трамп также заявлял, что голосование по почте делает предстоящие выборы уязвимыми для вмешательства из-за рубежа.