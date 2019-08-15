TOP,Сегодня в мире

Трамп заявил, что обеднел на пять миллиардов

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Президент США Дональд Трамп заявляет, что за три года президентства потерял 5 миллиардов долларов, сообщает NBC News.

При этом большая часть расходов, по словам Трампа, — это гонорары адвокатов, которых ему пришлось снять, чтобы защищать себя в различных судебных делах

«Президентство стоило мне целого состояния … Вероятно, это мне стоило от $3 млрд до $5 млрд. Однако, это не имеет значения, когда вы делаете замечательную работу», — сказал Трамп.

Президент США уточнил, что ему дорого обходятся адвокаты, ведь ежедневно на него за что-то подают в суд.

СМИ отмечают, что проверить заявление президента нет возможности, так как он не опубликовал свою налоговую декларацию, а в прошлом часто преувеличивал размеры своего состояния.

Ранее Трамп заявлял, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Названы самые богатые семьи в мире

Подробнее...
default image
Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска - ДГБ

Подробнее...
default image
Вильнюсский суд рассмотрел жалобу Р.Ружечко на его задержание

Подробнее...
default image
В Минобороны США тестируют эскадрильи дронов

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва не откажется участвовать в инициативах ЕС по распределению беженцев

Подробнее...
default image
Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру

Подробнее...
default image
НАТО: истребитель РФ был в "опасной близости" от испанского F-18, поднявшегося из Литвы

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что обеднел на пять миллиардов

Подробнее...
default image
Технологические компании уходят из Китая

Подробнее...
default image
А. Меркель: германские военные останутся в Литве

Подробнее...
default image
Г.Науседа сожалеет о решении Латвии покупать электроэнергию у Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
Каждый пятый британец запасается лекарствами и продуктами перед Brexit

Подробнее...
default image
А. Меркель: ЕС должен наблюдать, чтобы БелАЭС соответствовала стандартам безопасности

Подробнее...
default image
Европейцы с оптимизмом смотрят в будущее Евросоюза

Подробнее...
default image
Латыши будут продавать электроэнергию с БелАЭС в обход Литвы

Подробнее...
default image
В Испании намерены ужесточить антитабачный закон

Подробнее...
default image
Р.Масюлис не видит возможности для А.Вайткуса вернуться на госпредприятие

Подробнее...
default image
Британским военным летчикам разрешили отпускать бороду

Подробнее...
default image
В.Бакас выступил с инициативой преследования судей, подозреваемых в коррупции

Подробнее...
default image
Количество животных в лесах сократилось в два раза

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.