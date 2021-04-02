Транспорт движется сквозь карантин

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Прошлый год был непростым для транспортного сектора Литвы из-за пандемии коронавируса и вступления в силу некоторых новых положений Пакета мобильности, однако, за исключением нескольких секторов, развитие сферы было выше ожидаемого. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Литвы.

Потери пассажиров и грузов

Хотя оборот предприятий снизился, общая численность работников и предприятий в транспортном секторе оставалась стабильной. В этом отношении грузовые автомобильные перевозки выделяются положительными изменениями. По предварительным данным, количество сотрудников в этой сфере выросло на 4,6 %, а количество компаний – на 3,5%.

Экспорт транспортных услуг в прошлом году снизился на четыре процента по сравнению с 2019 годом. Основные экспортные рынки транспортных средств остались неизменными, крупнейшими из которых стали Германия, Франция, Россия, Нидерланды и Дания.

В период с января по сентябрь прошлого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года экспорт транспортных услуг в Германию (+4,8 %) и Нидерланды (+5,4%) вырос, в то время как деловая активность литовских компаний на российском (-12 %) и латвийском (-10 %) рынках упала. Экспорт услуг в Соединенное Королевство значительно снизился, в первую очередь из-за воздействия Brexit (-27%).

2020 год для транспортного сектора, по словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, был неплохим: в прошлом году было отгружено больше грузов в Клайпедском порту, больше их было перевезено и по железной дороге, автодорогам и самолетами, но потоки пассажиров уменьшились, сообщает BNS.

Министр указал, что погрузки в морском порту в 2020 году выросли на 3% до 48 млн тонн, перевозки грузов по железной дороге и автодорогами — на 2% (168 млн тонн), а самолетами — на 16% до 20 тыс. тонн.

Компания Литовские железные дороги (ЛЖД) перевезла больше всего грузов в Балтии и пострадала меньше всего. Потеря грузов составила 3,2 процента, в то время как в Латвии железнодорожные перевозки упали на 43 процента, а в Эстонии – на 15. В Литве результаты в основном улучшились за счет перевозки зерна.

Авиационный сектор пережил самый тяжелый спад из-за воздействия пандемии COVID-19. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропортах Литвы в прошлом году снизился на 72 процента — с 6,5 млн человек в позапрошлом году до 1,8 млн человек в прошлом.

В Вильнюсском аэропорту обслужено 1,31 млн пассажиров (-74%), в Каунасском – 0,37 млн (-68%), в Паланге – 0,12 млн (-63%). Количество полетов уменьшилось на 52%, количество направлений – на 30%. Рост грузооборота в аэропортах (+16%) обусловлен большим количеством медицинских изделий, доставленных в Литву специальными рейсами.

Пассажирские перевозки всеми видами транспорта в прошлом году снизились на 36,8 % из-за пандемии. По сравнению с 2019 годом в прошлом году поездом воспользовались на 38,4% меньше пассажиров, падение потока на морском транспорте составило 36,3%. Дорожным транспортом воспользовались на 37,7% меньше пассажиров.

Исключение составил внутренний водный транспорт – количество пассажиров увеличилось более чем вдвое – на 134,5%. На это число существенно повлияло увеличение частоты паромных рейсов между Клайпедой и Куршской косой.

Из-за неблагоприятных условий все больше логистических предприятий перебираются в другие страны Евросоюза, где открывают дочерние или новые компании, чтобы продолжить деятельность.

Обустройство аэропортов

Правительство Литвы ведет переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о финансовой помощи в размере 28 млн евро для строительства нового пассажирского терминала в Вильнюсском аэропорту и реконструкции взлетно-посадочной полосы в Палангском аэропорту, говорит министр транспорта М. Скуодис.

Он выразил сожаление BNS, что из-за нехватки средств компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») пришлось расторгнуть договор о строительстве нового терминала в Вильнюсском аэропорту стоимостью 25 млн евро (без НДС) с компанией Mitnija.

В конце января сообщалось, что взлетно-посадочную полосу в Палангском аэропорту за 16,5 млн евро реконструирует латвийская компания A.C.B.

По словам пресс-атташе Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, уже ведутся подготовительные работы, а строительство должно начаться осенью. Частично оно будет финансироваться на средства Северного инвестиционного банка, дополнительно придется просить финансирования у правительства.

М. Скуодис: Цель этого года – восстановить хотя бы половину полетов

Авиационный сектор в этом году ставит целью восстановить хотя бы половину полетов, которые осуществляли до пандемии, говорит литовский министр транспорта.

«Все сейчас сконцентрировано на том, чтобы, как только ситуация позволит, мы смогли достичь хотя бы 50% прежнего количества полетов, вернуться примерно к половине пассажиропотока и направлений допандемического периода», — сказал М. Скуодис на заседании парламентского комитета по экономике. И все же он подчеркнул, что коррективы в эти планы может внести эпидемиологическая ситуация.

В 2019 году в Литве было 92 направления авиаперелетов, в прошлом году — 72, а в январе-марте этого года — 23. К 2024 году намечается выйти на 110 направлений.

Авиапассажирам из Литвы до лета планируется предложить 70 различных направлений полетов, что на одну пятую меньше, чем летом 2019 года, сообщает BNS.

Расписание корректирует карантин

В скором времени в Литве планируется открыть еще 46 междугородных автобусных рейсов, сообщает Литовская администрация безопасности транспорта (ЛАБТ).

Kautra сообщала, что больше автобусов будет ездить в Лаздияй, Укмярге, Аникщяй, Купишкис, Панделис, Биржай, Кельме, Шяуляй, Молетай, Вилкавишкис, Радвилишкис, Расейняй, Юрбаркас, Вильнюс и другие города. По данным ЛАБТ, в начале марта пассажиров перевозили на 246 рейсах из 871. ЛАБТ указала, что автобусное сообщение понемногу восстанавливается, однако перевозчики недостаточно учитывают потребности людей. Между тем перевозчики уверяют, что возобновление рейсов будет связано с масштабами карантина и ограничениями.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ