Транспорт на книжную ярмарку

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С 20 по 23 февраля в столичном выставочном центре «Литэкспо» пройдет Вильнюсская книжная ярмарка.

Уже во второй раз в дни работы ярмарки открыт специальный маршрут общественного транспорта — автобус 177R «Дворец выставок – ул. Озо», который пройдет от кольца Озо, по улицам Озо, Калварию, А. Гоштауто, Й.-Т. Вайжганто, М. Кудиркос, Й. Басанавичяус, Саванорю и проспекту Лайсвес до «Литэкспо». Оплата за проезд на этом маршруте такая же, как и на других маршрутах общественного транспорта.

Кроме того, в часы работы ярмарки каждые 20 минут курсирует бесплатный автобус из центра города (с остановки «Архикафедра») до «Литэкспо».

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt