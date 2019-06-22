Транспорт – по летнему расписанию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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С субботы, 22 июня, в столице начинает действовать новое летнее расписание общественного транспорта – изменится график движения большинства автобусов и троллейбусов. Это связано с уменьшением потока пассажиров в летний период.

Нынешним летом в рабочие дни будут курсировать 151 троллейбус и 359 автобусов, а в выходные дни – 101 троллейбус и 226 автобусов. Кроме того, изменится маршрут движения автобуса №26 и троллейбусов №№ 3 и 14, будут продлены маршруты движения автобуса №69 и троллейбуса №9.

Информацию о работе общественного транспорта можно узнать на интернет-сайте www.vilniustransport.lt и в рабочие часы по бесплатной телефонной линии 8-800-22922.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt