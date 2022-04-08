Транспорт – по обычному графику

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В среднем в Вильнюсе ежедневно совершается более 380 тысяч поездок на общественном транспорте, поэтому улучшение транспортных услуг общественного транспорта является важным стратегическим направлением.

В начале 2022 года расписание общественного транспорта в городе постоянно корректировали из-за пандемии и высокой заболеваемости жителей. В зимние месяцы транспорт ходил реже. С наступлением весны на улицы выезжает все больше автобусов и троллейбусов.

С апреля общественный транспорт литовской столицы будет курсировать в обычном режиме. В рабочие дни будут чаще курсировать: скорый автобус 4G, автобусы №№ 13, 15, 26, 43, 55, 57 и 61. Дополнительно подкорректируют графики автобусов №№ 7, 8 и 32. В выходные дни будут чаще курсировать автобусы 26-го маршрута.

Обновление транспортного парка

Следуя своей амбициозной цели – обновить общественный транспорт, Вильнюс рассматривает возможность пополнить свой троллейбусный парк 159 новыми троллейбусами. С одобрения Вильнюсского горсовета предприятие Вильнюсский общественный транспорт планирует приобрести транспортные средства с автономным ходом для организованного и удобного передвижения по Вильнюсу. Новые троллейбусы выйдут на улицы уже в следующем году.

«Общественный транспорт должен стать первоочередным при выборе альтернативы для передвижения по городу, если пешком куда-то добираться слишком далеко. Приобретение новых троллейбусов позволило бы избавиться от всех старых троллейбусов, а это еще больше повысило бы качество передвижения по городу и привлекло бы еще больше пассажиров к использованию общественного транспорта. Принцип автономного хода открыл бы дополнительные возможности предложить новые, более удобные варианты маршрутов, а вместе с тем и сохранять природу», – рассказывает вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Рассматривается возможность покупки таких троллейбусов, которые могли бы проходить часть маршрута без контактной сети – заряженный аккумулятор позволил бы им покрывать расстояние до 30 километров, а движение в контактной сети снова его заряжало бы. Это помогло бы сократить время в пути почти на 7%.

Возможность новых троллейбусов проходить часть маршрута без контактной сети позволило бы не только продлить маршруты, но и заменить троллейбусами дизельные автобусы на дублирующих маршрутах, благодаря чему новые троллейбусы за год могли бы проходить расстояние примерно на 750 тыс. километров больше, чем до сих пор.

Новый транспорт сменил бы пока еще курсирующие по улицам Вильнюса троллейбусы Škoda, средний возраст которых составляет 22 года. Троллейбусный парк молодеет – за последние пять лет на столичные улицы выехал 41 новый троллейбус. За год они преодолевают расстояние примерно в 11 млн километров.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt