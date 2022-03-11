TOP,Виленский Вестник,Транспорт

Транспорт — по весеннему расписанию

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Вильнюсе изменилось расписание общественного транспорта. 

График работы общественного транспорта, изменившийся в январе из-за высокой заболеваемости водителей, в настоящее время восстанавливается. С марта скорректировано расписание некоторых автобусов и троллейбусов.

Частота движения общественного транспорта увеличена в рабочие дни:

реклама

на скоростных автобусных маршрутах 1G, 2G, 3G; на автобусных маршрутах 18, 22, 28, 33, 34, 53, 74, 88; на троллейбусных маршрутах 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19.

По выходным увеличена частота движения общественного транспорта:

на скоростных автобусных маршрутах 1G, 5G; на автобусных маршрутах 10, 53.

Кроме того, расписание автобусов 14, 38, 115 маршрутов в рабочие дни составлено по заявкам пассажиров, также планируется скорректировать время маршрутов 6, 12 троллейбусов в выходные дни.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.