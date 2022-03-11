Транспорт — по весеннему расписанию

на скоростных автобусных маршрутах 1G, 2G, 3G; на автобусных маршрутах 18, 22, 28, 33, 34, 53, 74, 88; на троллейбусных маршрутах 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19.

По выходным увеличена частота движения общественного транспорта:

на скоростных автобусных маршрутах 1G, 5G; на автобусных маршрутах 10, 53.

Кроме того, расписание автобусов 14, 38, 115 маршрутов в рабочие дни составлено по заявкам пассажиров, также планируется скорректировать время маршрутов 6, 12 троллейбусов в выходные дни.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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