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Виленский Вестник

Транспорт в праздничные дни

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Предприятие самоуправления «Услуги сообщения» информирует, что в ночь с 25 на 26 декабря, а также с 31 декабря на 1 января горожане могут воспользоваться услугами ночных автобусов. Ночные автобусы начнут курсировать раньше, чем обычно, примерно с 22.30, и на маршруты выйдут транспортные средства повышенной наполняемости.

В праздничные дни поток пешеходов увеличивается, особенно в центральной части Вильнюса. В связи с этим до 7 января по выходным с 19 часов в пятницу до 4 часов утра в понедельник будет закрыт проезд с проспекта Гядимино до Кафедральной площади,  а также на прилегающих улицах.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt

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