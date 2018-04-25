Транспорт в праздничные дни

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Предприятие самоуправления «Услуги сообщения» информирует, что в ночь с 25 на 26 декабря, а также с 31 декабря на 1 января горожане могут воспользоваться услугами ночных автобусов. Ночные автобусы начнут курсировать раньше, чем обычно, примерно с 22.30, и на маршруты выйдут транспортные средства повышенной наполняемости.

В праздничные дни поток пешеходов увеличивается, особенно в центральной части Вильнюса. В связи с этим до 7 января по выходным с 19 часов в пятницу до 4 часов утра в понедельник будет закрыт проезд с проспекта Гядимино до Кафедральной площади, а также на прилегающих улицах.

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt