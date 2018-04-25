Транспорт в столице: с сентября перемены

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Столица готовится к осеннему сезону. Специалисты муниципальной компании «Услуги сообщения» представили изменения для водителей и пешеходов на дорогах столицы с осени, когда поток транспорта увеличится на 30%, сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления. В этом году из соображений безопасности многие учреждения, учебные заведения будут работать удаленно, поэтому прогнозируется, что поток будет меньше, однако город готовится к осени.

Кроме того, согласно подсчетам, в этом году поток пассажиров общественного транспорта в сентябре будет на 20% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на это, автобусы и троллейбусы будут курсировать в прежнем режиме. «В первые недели августа движение стало более интенсивным, чем в 2019 г. – это естественно, ведь в этом году многие отказались от поездок за границу, больше времени проводят в городе. Как и ежегодно, к сентябрю мы готовимся заранее. Актуальный вопрос – модернизация перекрестков, отказ от дополнительных зеленых стрелок. До сентября дополнительные секции планируется оборудовать на 17 перекрестках. Новый порядок организации движения на этих перекрестках позволит обезопасить пешеходов и велосипедистов, кроме того, это будет способствовать уменьшению заторов», – сказал представитель компании «Услуги сообщения» Алексей Апанович.

Безопасность пешеходов

80 пешеходных переходов в Вильнюсе станут более безопасными благодаря новому направленному освещению – современные LED-фонари сделают переходящих улицу пешеходов заметнее в темное время суток, что сократит риск несчастных случаев. Муниципальное предприятие «Vilniaus apšvietimas» выделит на эти цели более 330 тыс. евро.

«Безопасность пешеходов остается важнейшим приоритетом. Во всем городе проводим замену уличных фонарей на LED-фонари, пешеходные переходы требуют повышенного внимания, поэтому выбор был остановлен на направленном освещении. Не сомневаюсь, что наряду с остальными мерами это будет способствовать большему уровню безопасности», – отметил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Направленное освещение на переходах будет оборудовано с учетом пешеходных потоков, аварийности улиц и полученных ходатайств от населения.

Новые фонари над пешеходными переходами оборудуются на высоте 6–6,5 метра над дорожным покрытием. Они оснащены специальной оптикой, концентрирующей поток света на узком отрезке, практически соответствующем ширине перехода, благодаря чему опасная зона пути становится более отчетливой, а пешеходы – более видимыми.

«При обновлении или установке нового освещения над пешеходными переходами нами используются современные LED-фонари – это позволяет сократить потребление электроэнергии, снизить загрязнение окружающей среды, улучшить эстетический вид города, а также повышает безопасность водителей и пешеходов», – пояснил руководитель ЗАО «Vilniaus apšvietimas» Сигитас Моцявичюс.

Планируется, что в этом году улицы столицы будут освещать около 16 тысяч новых экономичных LED-фонарей.

В течение минувшего года в столице направленным освещением были оснащены 83 пешеходных перехода, оборудовано 130 направленных фонарей.

С 1 сентября – новое расписание общественного транспорта

После того как в Старом городе столицы ввели новый порядок движения, поток машин сократился на 6%, а в часы утреннего пика – почти на 10%. А. Апанович добавляет, что с сентября прошлого года для более эффективного регулирования дорожного движения было внесено более 90 изменений в программы регулирования и контроля светофоров. С началом осени для информирования водителей появится больше информации. До сентября установят несколько видеокамер, которые будут считывать номера автомобилей, – это часть будущей системы контроля.

Компания «Услуги сообщения» постоянно следит за потоком пассажиров общественного транспорта в городе. С наступлением сентября по-прежнему гарантируют удобные расписания, вместительные автобусы – особенно в часы пик утром и вечером. Новое расписание появится с 1 сентября. В первые недели специалисты будут следить за потоком пассажиров, если потребуется, через несколько недель внесут коррективы. Напомним, что в Литве в общественном транспорте обязательны маски.

Этим летом парк общественного транспорта столицы пополнился 50 новыми, более экономичными, современными и комфортабельными автобусами, многие из которых уже работают на маршрутах. К концу этого этапа обновления в сентябре более 70 процентов транспортного парка будет обновлено.

За последние четыре года в Вильнюсе оборудовано и отремонтировано более 50 км велосипедных дорожек. До 2023 года планируется оборудовать оставшиеся трассы и завершить сеть основных велосипедных дорожек в городе, чтобы как можно больше жителей Вильнюса могли беспрепятственно ездить на велосипедах по городу. Пешеходов тоже становится все больше — в прошлом году в Вильнюсе отремонтировали почти 20 км тротуаров для комфортной ходьбы, оборудовано еще 17 км новых, а в ближайших планах — отремонтировать и обустроить еще 34 км тротуаров.

Мэрия напоминает, что в каждом транспортном средстве установлено дезинфицирующее средство, на остановках и в общественном транспорте просят соблюдать безопасную дистанцию, планировать свои поездки, выбирая менее загруженные маршруты, по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик.

Информация «ЛК», vilnius.lt