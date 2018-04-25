Транспортировка вакцин будет решаться с производителями, закупаются холодильники

Услуги транспортировки вакцины COVID-19 попытаются приобрести у их производителей, в Литве закупаются холодильники для хранения вакцин, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Министерство сообщает, что подготовило план мер по вакцинации населения от коронавируса, первой его задачей является доставка вакцины в Литву и ее надлежащее хранение – это поручено Центру по контролю над экстремальными для здоровья ситуациями.

По сообщению министерства, услуги транспортировки вакцины планируется приобрести у самих ее производителей. Таким образом, будет поддерживаться необходимый температурный режим, будет обеспечена возможность его отслеживания.