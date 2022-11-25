TOP,Виленский Вестник

Транспортники намерены бастовать

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Профсоюз муниципальной компании «Вильнюсский общественный транспорт» (VVT) 5 декабря объявляет бессрочную забастовку, сообщает BNS. Профсоюз на минувшей неделе сообщил, что забастовка, которая планировалась в октябре и после переговоров с руководством была отложена, все же состоится. Администрация VVT вышла из договора, в соответствии с которым компания обязалась с ноября увеличить зарплаты на 10%. 

«18 октября 2021 года профсоюз «Вильнюсского общественного транспорта» объявил забастовку, которая должна была начаться 3 октября 2022 года, но, после того как стороны подписали протокол, забастовка была приостановлена, она начнется 5 декабря 2022 года», – сказано в сообщении профсоюза. Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка начнется в ночь на 5 декабря, в 00 часов. Она будет проходить в соответствии с установленным судом порядком — на каждом маршруте будет курсировать не меньше половины автобусов и троллейбусов. В забастовке планируют принять участие около 1000 работников всех трех департаментов: вяркяйского, виршулишкского и антакальнисского. «Забастовка начнется с первого рейса, она бессрочная. Будут курсировать 50% автобусов и троллейбусов каждого маршрута. Значит, если маршрут обслуживают 10 автобусов или троллейбусов в день, их останется 5. Нет такого, что забастовка будет длиться два часа. Мы все понимаем, что один раз нас обманули, поэтому сейчас остановок не будет – до победы, до коллективного соглашения с установленным в ней порядком оплаты труда», – сказал А. Маркявичюс. 

реклама

Компания «Вильнюсский общественный транспорт»  на минувшей неделе информировала, что выходит из заключенного в конце сентября соглашения, поскольку не удалось договориться о предложенной компанией новой системе оплаты. Однако VVT обещает соблюдать договор и повысить зарплаты на 10-20%. «В ходе переговоров VVT удалось договориться по части требований в организации труда, однако обе стороны не пришли к договоренности по существенному вопросу – повышению зарплат», – подчеркнула компания. Профсоюз подтвердил, что после достижения мирового соглашения в конце сентября не говорили о том, что зарплаты поднимут только после того, как изменят систему оплаты труда. Профсоюз считает, что предложенные условия не благоприятны для работников.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *