Транспортники намерены бастовать

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Профсоюз муниципальной компании «Вильнюсский общественный транспорт» (VVT) 5 декабря объявляет бессрочную забастовку, сообщает BNS. Профсоюз на минувшей неделе сообщил, что забастовка, которая планировалась в октябре и после переговоров с руководством была отложена, все же состоится. Администрация VVT вышла из договора, в соответствии с которым компания обязалась с ноября увеличить зарплаты на 10%.

«18 октября 2021 года профсоюз «Вильнюсского общественного транспорта» объявил забастовку, которая должна была начаться 3 октября 2022 года, но, после того как стороны подписали протокол, забастовка была приостановлена, она начнется 5 декабря 2022 года», – сказано в сообщении профсоюза. Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка начнется в ночь на 5 декабря, в 00 часов. Она будет проходить в соответствии с установленным судом порядком — на каждом маршруте будет курсировать не меньше половины автобусов и троллейбусов. В забастовке планируют принять участие около 1000 работников всех трех департаментов: вяркяйского, виршулишкского и антакальнисского. «Забастовка начнется с первого рейса, она бессрочная. Будут курсировать 50% автобусов и троллейбусов каждого маршрута. Значит, если маршрут обслуживают 10 автобусов или троллейбусов в день, их останется 5. Нет такого, что забастовка будет длиться два часа. Мы все понимаем, что один раз нас обманули, поэтому сейчас остановок не будет – до победы, до коллективного соглашения с установленным в ней порядком оплаты труда», – сказал А. Маркявичюс.