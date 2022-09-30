Транспортники планируют забастовку

Напомним, что первый раз забастовку планировали объявить в октябре прошлого года, однако этому мешали судебные разбирательства – в мае Вильнюсский окружной суд разрешил забастовку с обеспечением половины услуг. До сих пор нельзя было проводить забастовку из-за режима чрезвычайной ситуации в Литве, режим ЧС был отменен только на прошлой неделе, сейчас он действует только на границе.

Профсоюз сообщает, что забастовка будет проходить в Вяркяйском, Виршулишкском и Антакальнисском транспортных департаментах. Об этом работники информировали руководство и Вильнюсский муниципалитет. По словам А. Маркявичюса, за год не удалось добиться, чтобы соблюдались требования коллективного договора от 2018 года, которые охватывают и вопрос подсчета зарплат. «Мы видим, что права работников по-прежнему систематически нарушаются, а профсоюз не может бастовать, компания в одностороннем порядке расторгла коллективный договор 2018 года, ввела нетипичные формы трудоустройства, работники выступали против них. Большинство, более 1000 работников, отказались подписывать новые договоры из-за новых форм, по которым не выплачивают социальные гарантии, поскольку деньги оформляют как компенсацию», – заметил глава профсоюза.

Компания в свою очередь заявляет, что регулярно повышает зарплаты, улучшает условия труда работников, а профсоюзы обвиняет в том, что они не идут на компромиссы.

Поскольку профсоюз «Вильнюсского общественного транспорта» обещает забастовку, мэр города Ремигиюс Шимашюс отметил, что в сложившейся ситуации поддерживает главу предприятия в решении вопросов по урегулированию трудовых отношений.

«Профсоюз является одним из представителей работников. Говорить об этом — его задача, и я полностью поддерживаю главу предприятия по решению проблем», — заявил мэр журналистам.

Однако Р. Шимашюс призвал сотрудников “Вильнюсского общественного транспорта” работать вместе над улучшением качества общественного транспорта в Вильнюсе.

«Повышается качество общественного транспорта, улучшается качество работы водителей, совершенствуются транспортные средства, инфраструктура остановок. Я действительно серьезно отношусь к планам забастовки и настоятельно призываю вас не делать этого, а заодно повышать качество», — сказал мэр.

«З​абастовка водителей вильнюсского общественного транспорта станет для города большим испытанием — более 50% городского транспорта будет недоступна для пассажиров», — сказал глава муниципалитета.

В городе муниципальное предприятие «Вильнюсский общественный транспорт» осуществляет около 80% перевозок, также на городских маршрутах есть два других перевозчика, которые работают на оставшихся 20% маршрутов. Таким образом, в случае забастовки количество рейсов сократится на 35–40%», — сказал глава муниципального предприятия «Вильнюсский общественный транспорт» Дарюс Алекнавичюс.

По словам мэра, большая часть из 37 требований профсоюза уже реализована. Профсоюз заявил, что будет стремиться увеличить заработную плату всех сотрудников как минимум на 10 процентов.

«Наверное, главное из этого списка — это повышение зарплаты на 10%. На 10% зарплату уже подняли этой весной, планируется еще повышение», — заявил мэр.

По словам председателя профсоюза Альгирдаса Маркявичюса, такие заявления мэра не соответствуют действительности — в среднем за последние два года заработная плата половины водителей увеличилась всего лишь на три процента. Он напомнил, что два года ведутся переговоры о коллективном договоре, но руководство компании отказывается обеспечить надлежащие условия труда.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt