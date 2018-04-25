Транспортные компании во Франции потеряли более €1 млн из-за забастовок

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Более сорока дней протестов и забастовок, проводящихся против пенсионной реформы, во Франции обошлись двум основным государственным транспортным компаниям в более чем €1 млн. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Франции Эдуара Филиппа,передает ТАСС.

Согласно этим сведениям, ущерб для Автономного управления парижского транспорта (RATP) близок к €200 млн. Национальное общество железных дорог (SNCF) при этом недополучило прибыль в размере €850 млн.

Правительство расценивает подобное снижение денежных поступлений как «весьма крупные финансовые последствия» проходящих протестов. Данные были опубликованы после прошедшей в Матиньонском дворце встречи премьер-министра Эдуара Филиппа с Катрин Гийуар, возглавляющей RATP, и Жан-Пьером Фаранду, являющимся президентом — генеральным директором SNCF.

В среду, выступая по итогам заседания Совета министров, Филипп особо отметил, что забастовщики в компаниях RATP и SNCF «находятся в безвыходном положении», и призвал их прекратить стачку, подчеркнув, что она уже «достаточно долго продолжается». При этом премьер подтвердил свое твердое намерение провести пенсионную реформу и лишить железнодорожников и работников городского транспорта их прежнего льготного пенсионного режима.