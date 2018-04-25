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Транспортные компании во Франции потеряли более €1 млн из-за забастовок

  • Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Более сорока дней протестов и забастовок, проводящихся против пенсионной реформы, во Франции обошлись двум основным государственным транспортным компаниям в более чем €1 млн. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Франции Эдуара Филиппа,передает ТАСС.

Согласно этим сведениям, ущерб для Автономного управления парижского транспорта (RATP) близок к €200 млн. Национальное общество железных дорог (SNCF) при этом недополучило прибыль в размере €850 млн.

Правительство расценивает подобное снижение денежных поступлений как «весьма крупные финансовые последствия» проходящих протестов. Данные были опубликованы после прошедшей в Матиньонском дворце встречи премьер-министра Эдуара Филиппа с Катрин Гийуар, возглавляющей RATP, и Жан-Пьером Фаранду, являющимся президентом — генеральным директором SNCF.

В среду, выступая по итогам заседания Совета министров, Филипп особо отметил, что забастовщики в компаниях RATP и SNCF «находятся в безвыходном положении», и призвал их прекратить стачку, подчеркнув, что она уже «достаточно долго продолжается». При этом премьер подтвердил свое твердое намерение провести пенсионную реформу и лишить железнодорожников и работников городского транспорта их прежнего льготного пенсионного режима.

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Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В них принимают участие врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Подавляющее большинство участников протеста составляют работники SNCF и RATP, что систематически парализует работу транспортной системы.

Помимо повышения пенсионного возраста яблоком раздора стало также намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока оставляют в силе новые акции протеста. Они уже объявили о намерении провести 24 января новый день всеобщей мобилизации в форме забастовок и манифестаций.

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