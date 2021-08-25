Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси

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Транзитная отрасль Латвии озабочена введенными против Беларуси санкциями, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через порты балтийской республики. Об этом заявил исполнительный директор «Балтийской ассоциации — транзит и логистика» Иварс Ландманис, сообщает ТАСС со ссылкой на латвийское информационное агентство LETA.

По словам директора, латвийским компаниям разрешается работать с белорусскими только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые. «Например, нефтепродукты — у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и все», — сказал он.

Иварс Ландманис подчеркнул, что в прошлом портовая транзитная отрасль Латвии возлагала большие надежды на белорусские грузы. «Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление», — отметил он, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.