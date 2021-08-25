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Транзитная отрасль Латвии обеспокоена санкциями против Беларуси

Фото pixabay.com

Транзитная отрасль Латвии озабочена введенными против Беларуси санкциями, которые еще сильнее уменьшают грузопоток через порты балтийской республики. Об этом заявил исполнительный директор «Балтийской ассоциации — транзит и логистика» Иварс Ландманис, сообщает ТАСС со ссылкой на латвийское информационное агентство LETA. 

По словам директора, латвийским компаниям разрешается работать с белорусскими только в рамках существующих договоров, но нельзя заключать новые. «Например, нефтепродукты — у нескольких латвийских терминалов другой альтернативы нет. Мы знаем, что Россия уже несколько лет назад сократила потоки в Латвию, а теперь и белорусские нефтепродукты попали под санкции, и все», — сказал он.

Иварс Ландманис подчеркнул, что в прошлом портовая транзитная отрасль Латвии возлагала большие надежды на белорусские грузы. «Раньше мы ездили, пытались укрепить отношения, но сейчас все это поставлено на паузу. Нет поддержки и в том, как мы могли бы изменить это направление», — отметил он, добавив, что пропускная способность терминалов высока, а такого количества грузов энергоресурсов, как было раньше, больше нет.

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Исполнительный директор ассоциации также указал, что у предпринимателей нет финансирования для изменения своего вида деятельности, и отрасль пытается кооперироваться и думать об общих стратегиях развития. По его словам, с Министерством сообщения (транспорта) Латвии достигнута договоренность, что предприятия представят собственные концепции дальнейшего развития, и эти планы позже будут совместно обсуждаться.

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