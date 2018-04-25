Транзитное движение в Старом городе

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Заторы, шум, загрязнение — все это беды жителей Старого города Вильнюса сегодня. Проблемы видят и чиновники, поэтому сейчас основная цель – удобное сообщение в центре.

В планах Вильнюсского муниципалитета – новая схема движения в центре, которая в корне изменит нынешний порядок. Перемены, возможно, осуществят в 2021 году и надеются, это принесет Старому городу покой и чистый воздух.

«В ближайшее время в центре Вильнюса изменится порядок движения. Это означает, что будут решаться проблемы центральной зоны – транзитное движение, поскольку в центре 40% всего движения — транзит», – сказал вице-мэр В. Миталас, заметив, что вильнюсцы часто срезают путь, когда едут из одного конца города в другой, проезжая через центр.

На вопрос, как будет выглядеть новая схема, он сказал, что, въехав на одну из дорог Старого города, можно будет выехать из него только в определенном месте, то есть речь идет об одностороннем движении.

«Старый город поделят на 4-5 зон, у каждой будет основной въезд и выезд, по Старому городу нельзя будет проехать как захочется», – сказал В. Миталас. По его словам, сейчас муниципалитет готовит новый порядок, завершается подготовка проекта, подсчитывают инвестиции.

Окончательное решение должен принять горсовет, но, по словам чиновника, это вряд ли вызовет какие-то трудности. По нынешним планам большую часть работ проведут в 2021 году. В городе появятся и «умные» видеокамеры, которые будут фиксировать движение.

«Постараемся сделать так, чтобы с 2021 года новый порядок вступил в силу. В октябре этого года представим первые схемы», – сказал вице-мэр. Новый порядок коснется и жителей Старого города, однако, по словам В. Миталаса, особых проблем у них не возникнет. «Жители Старого города с проблемами не столкнутся. Конечно, если сейчас они ездили по Старому городу, как им нравилось, то в будущем придется привыкнуть к новому порядку, но, по сути, движение ограничено не будет», – сказал чиновник.

Пока неясно, сколько инвестируют в новый порядок, однако известно, что проект будут финансировать из разных источников — это и средства ЕС, и бюджет мэрии. В мэрии считают, что новый порядок откроет перед пешеходами больше новых пространств, кроме того, в центре планируют сократить количество парковочных мест.

Подготовлено материалам vilnius.lt и литовским СМИ