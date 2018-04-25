Трапеза по-испански

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Испанская кухня объединяет гастрономические традиции сразу 17 регионов страны. И у каждого из них есть свои любимые продукты и рецепты. К примеру, в Кантабрии мастерски готовят закуски из морепродуктов, Астурия славится своей фабадой (густой суп из белой фасоли с колбасой), а Андалусия — освежающим гаспачо.

Один из знаменитых испанских супов — андалусский гаспачо — готовят без тепловой обработки и подают на стол холодным, иногда даже с кубиками льда. Рецепт гаспачо очень прост: хлеб замачивают в холодной воде, смешивают с помидорами, измельченным чесноком, оливковым маслом, соком лимона и приправами. Этот суп любят за потрясающий вкус и красивый цвет. Еще одна визитная карточка местной кулинарии, конечно же, паэлья, родиной которой считается Валенсия. Но это вовсе не означает, что блюдо умеют делать только в Валенсии. Испанские кулинары утверждают, что в стране существует не менее семи десятков рецептов паэльи. Базовыми ингредиентами являются рис и шафран, благодаря которому зернышки риса приобретают насыщенный желтый цвет. Остальные составляющие могут меняться в зависимости от местности, где едят паэлью. Интересно, что в ней органично сочетаются куриное мясо, местная колбаса чоризо, знаменитый окорок хамон, овощи, креветки, мидии, лангусты и улитки. В классическом варианте паэлью готовят на открытом огне в большущей сковороде с длинной ручкой, которая называется «paella» (в переводе — «сковорода»).

Местную кухню невозможно представить без тортильи и косидо. Тортилья — это сытный омлет с картофелем и луком за считанные минуты. Закуску едят холодной или горячей, с острыми соусами, мясом, тушеными или свежими овощами. Косидо (от испанского слова «cocido» — «вареный») — блюдо, представляющее кухню Мадрида. Его главные ингредиенты — нут, овощи, кусочки сала, мяса или колбасы. Когда-то косидо считалось исключительно едой бедняков, а сегодня его подают во многих ресторанах страны.

Особое место в испанской кухне занимают десерты и выпечка. Традиционное блюдо Каталонии, к примеру, носит название «крем святого Иосифа» (или «каталонский крем»). Он похож на французский крем-брюле, но готовится не на сливках, а на молоке. Основные компоненты десерта — молоко, желтки, сахар, корица, ваниль и цедра лимона. Как правило, холодный крем покрывают сахаром и подвергают воздействию высокой температуры, чтобы верхний слой карамелизовался. Некоторые рецепты отличаются от классического и подразумевают добавление крахмала или муки.

В числе известных испанских десертов — туррон (нуга с орехами). Когда-то его делали исключительно к Рождеству, но со временем сладость стала пользоваться таким успехом, что ее начали продавать круглый год. Не менее популярна здесь и чуррос — выпечка из заварного теста. Чуррос обычно подают к горячему шоколаду или кофе с молоком.

Паэлья королевская

Рис — 700 г, мидии — 600 г, кольца кальмаров — 300 г, креветки королевские — 500 г, помидоры — 2 шт., перец болгарский — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., шафран — 1 ч. л., масло оливковое, соль, перец черный молотый.

В разных емкостях отварить креветки и мидии. Бульоны процедить, соединить. Добавить шафран. Лук очистить, измельчить. Пассеровать на оливковом масле. Помидоры и перец вымыть, очистить, мелко нарезать. Отправить овощи и кальмаров в сковороду к луку. Готовить 5 минут. Всыпать рис, обжаривать 10 минут. Посолить и поперчить. Залить содержимое сковороды бульоном (вода должна полностью покрывать все ингредиенты). Довести до кипения, варить 20 минут. За 5 минут до готовности добавить креветки. Готовое блюдо разложить по тарелкам. Поместить сверху мидии. Можно посыпать свежей зеленью.

Холодная сангрия

Вино красное полусухое — 750 мл, ром — 50 мл, клубника — 200 г, апельсины — 1 шт., лимоны — 1 шт., яблоки зеленые — 1 шт., сахар — 3 ст. л.

Яблоко, апельсин, лимон вымыть. Яблоко и апельсин очистить от кожуры, удалить семена, нарезать дольками. Выжать сок из половины лимона. Клубнику вымыть, удалить плодоножки. Разрезать ягоды пополам. Кусочки яблока, апельсина и клубники поместить в графин, заправить лимонным соком. Ром смешать с сахаром. Влить смесь в емкость с фруктами и ягодами. Охлажденное вино налить в графин с фруктами и ягодами. Перед подачей можно украсить бокалы кружочком лайма.

Гаспачо классический

Помидоры — 1 кг, огурцы — 2 шт., перец болгарский — 2 шт., лук красный — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, хлеб белый — 1 ломтик, уксус винный — 1 ст. л., сок лимонный — 1 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., соль.

Чеснок пропустить через чеснокодавилку. Удалить корку с хлеба, мякиш измельчить. Соединить с чесноком, влить оливковое масло. Посолить. Оставить на 1 час. Лук очистить, нашинковать. Залить винным уксусом. Помидоры, огурцы вымыть, очистить от кожуры. Перец вымыть, удалить семена. Помидоры, огурцы, перец нарезать, отправить в блендер. Добавить к овощам лук. Измельчить. Посолить. Добавить хлеб с чесноком, лимонный сок. Еще раз измельчить в блендере. Отправить в холодильник на 4 часа. Перед подачей можно украсить листиками зелени.

Свинина по-андалусски

Свинина — 700 г, помидоры консервированные — 350 г, перец болгарский — 2 шт., морковь — 1 шт., сельдерей — 150 г, маслины — 100 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Свинину вымыть, нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле до румяной корочки. Лук, морковь, сельдерей, перец вымыть. Лук нарезать полукольцами, морковь — кружочками. Сельдерей измельчить. Перец очистить от семян, нарезать кубиками. Чеснок пропустить через чеснокодавилку. Помидоры очистить от кожуры. Лук, морковь, перец, сельдерей и чеснок обжаривать на растительном масле 8-10 минут. Добавить свинину, помидоры с рассолом и маслины. Посолить и поперчить. Тушить на среднем огне 20-25 минут до готовности.

Дорада по-испански

Дорада — 1 кг, картофель — 6 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, лимоны — 2 шт., петрушка — 10 г, шафран — 0,5 ч. л., масло оливковое, соль.

Дораду вымыть, выпотрошить, обсушить. Петрушку и чеснок измельчить. Половину смеси соединить с оливковым мас­­лом (5 ст. л.), водой (5 ст. л.) и соком одного лимона. Обмазать маринадом рыбу. Посолить. Оставить на 30 минут. Картофель и лук вымыть, очистить. Картофель нарезать кубиками, лук измельчить. Лепестки шафрана растереть. Ос­тавшиеся петрушку и чеснок смешать с шафраном и водой (5 ст. л.). Картофель и лук заправить полученной смесью. Форму для запекания смазать оливковым маслом, выложить картофель и лук. Запекать в духовке 15-20 минут при 180 °C. Рыбу обжарить на сковороде или гриле с двух сторон до румяной корочки. Выложить на картофель. Сбрызнуть оливковым маслом. Оставшийся лимон нарезать кружочками, положить поверх рыбы. Отправить в духовку еще на 20 минут. Подавать можно с дольками лимона и зеленью.

Чуррос

Яйца — 2 шт., мука — 230 г, масло сливочное — 60 г, масло растительное, сахарная пудра — 50 г, сахар, соль.

Сливочное масло поместить в сотейник. Добавить 250 мл подсоленной воды и две щепотки сахара. Довести до кипения (масло должно полностью растаять). Просеять муку в глубокую миску. Тонкой струйкой влить воду с маслом, постоянно помешивая массу. Яйца слегка взбить. Отправить в емкость с мукой и маслом. Замесить тесто. Переместить в кондитерский мешок. В кастрюле разогреть растительное масло для фритюра. Выдавить на доску тесто в виде полосок и обжаривать каждую до золотистого цвета. Выложить на салфетку, чтобы стекло лишнее масло. Посыпать сахарной пудрой. Можно подавать с шоколадной пастой.

Испанская тортилья

Картофель — 5 шт., лук репчатый — 2 шт., яйца — 6 шт., масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Картофель вымыть, очистить, нарезать тонкими ломтиками. Оливковое масло (1 стакан) разогреть в глубокой сковороде. Отправить картофель в сковороду. Готовить при небольшом кипении масла до мягкости картофеля. Выложить шумовкой на тарелку. Лук очистить, нашинковать. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Соединить с картофелем. Перемешать, остудить. Яйца взбить вилкой. Влить в емкость с картофелем и луком. Посолить, поперчить. Аккуратно перемешать. Перелить смесь в форму. Обжаривать на оливковом масле 7-10 минут. Переместить в духовку. Запекать 10 минут при 180 °C.

Баскский пирог

Мука — 450 г, яйца — 7 шт., сахар — 230 г, молоко — 500 мл, вишня — 300 г, ром светлый — 40 мл, сахарная пудра — 50 г, масло сливочное — 200 г.

Взять 5 яиц, отделить желтки от белков. Желтки смешать с сахарной пудрой и мукой (50 г). Перемешать до однородной массы. В молоко добавить сахар (50 г). Довести до кипения. Перелить к желткам, тщательно перемешать. Нагревать смесь на умеренном огне до загустения. Снять крем с огня и охладить. Мягкое сливочное масло соединить с сахаром. Добавить оставшуюся муку, одно яйцо, один яичный желток и ром. Замесить тесто. Разделить его на две части (одна должна быть в два раза больше другой). Завернуть в пищевую пленку, убрать в холодильник на 30 минут. Вишню вымыть, разрезать пополам, удалить косточки. Большую половину теста распределить по форме для выпечки, сформировать бортики. Выложить половину крема, затем вишню и сверху покрыть кремом. Закрыть второй частью теста, защипать края. Готовить в духовке час при 160 °C.