Травмы на карантине: дома и на улице

Во время карантина риски получить травмы на улице увеличились из-за скользких пешеходных зон, а дома — из-за попыток разнообразить надоевший карантин, свидетельствуют страховые компании. Так, в январе в Литве участились случаи травм, полученных из-за погодных условий, сообщает страховая компания BTA.

За первый месяц этого года страховщики этой компании зафиксировали более 200 травм у жителей. Самый крупный ущерб – 1 тысяча евро — был возмещен за перелом руки, который пострадавший получил, поскользнувшись.

Руководитель отдела продуктов личного страхования Рональдас Гризицкас рассказал, что в январе практически не было травм из-за фейерверков в Рождество и Новый год, но с приходом настоящей зимней погоды в Литве начали регистрировать больше несчастных случаев, чем когда-либо, из-за скользких дорожных покрытий или инцидентов во время зимних развлечений.

Гололед: берегитесь травм

По словам Р. Гризицкаса, из-за погодных условий основные травмы были вызваны из-за падений на скользких заснеженных участках территорий — на такие происшествия пришлась почти половина всех травм.

Зафиксированы случаи травм во время прогулки с собакой, езды на велосипеде, при выходе из машины, уборке снега. Ряд случаев связан с катанием с горок. Он отметил, что последствиями являются вывихи ног, растяжения связок, переломы рук, ног, локтей, позвоночника, лодыжек и даже челюсти, а также травмы головы и позвоночника.

Травмы даже дома

По словам Р. Гризицкаса, даже когда люди соблюдали строгие карантинные ограничения, находясь дома, происходили травмы.

Жители обращались в страховые компании по поводу различных травм: поскользнулись и упали дома, в ванной, упали с лестницы, облились кипятком, горячим маслом, порезали руки, разбили подбородок во время тренировки и т. д.

По оценке эксперта, домашние травмы обычно происходят из-за невнимательности, рассеянности и поспешности. Р. Гризицкас посоветовал не выполнять несколько дел сразу. Например, поднимаясь по лестнице, не нужно смотреть в телефон. Также не следует вымещать свою злость на предметах мебели, советует эксперт.

Детские травмы

В начале года, по данным страховщиков, много травм получили дети, особенно когда играли друг с другом. «Таких событий можно было бы избежать, если бы за играющими детьми присматривал взрослый, с другой стороны, иногда достаточно просто отвернуться — и ребенок уже травмирован», — отметил Р. Гризицкас.

Среди зафиксированных случаев, например, был инцидент, когда ребенок прыгнул на кровать, упал и ударился о батарею. Или во время игры ребенок упал, ударился головой и рассек бровь. Детские игры часто заканчивались выбитыми зубами, сломанными пальцами и даже открытыми переломами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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