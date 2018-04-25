Требования к утилизации отходов

«Проекты законов уже в Сейме, их нужно принять как можно быстрее», – заявил журналистам советник президента по вопросам национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас.

Советник также сообщил, что политики рассмотрят и предложение ограничить количество покрышек на перерабатывающих предприятиях. Таких предприятий в Литве семь, включая алитусскую Ekologistika, где произошел пожар. «Каждое из них сейчас, по нашему мнению, представляет потенциальную опасность», – сказал Й. В. Жукас.

Ситуация напоминает вулкан

По словам Й. В. Жукаса, требуется проверка действующих в Литве компаний, связанных с переработкой покрышек. «Эти покрышки разбросаны по всей Литве, накапливаются в каких-то конкретных местах, и компании не всегда имеют разрешения на их накопление», – сказал советник.

«Премьер сегодня сказал, что это на самом деле вулкан, и в любое время может произойти извержение», – добавил он.

Пожар в компании Ekologistika, на складах использованных автомобильных покрышек площадью 2 тыс. кв. метров, возник 16 октября. Его тушили несколько дней, пожарные работы завершились почти через неделю – в пятницу.

В течение нескольких дней в округе фиксировалось значительное повышение в воздухе уровня концентрации опасных веществ. С проблемами со здоровьем, связанными с загрязнением воздуха, к медикам обратились восемь человек. Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис сообщил, что на минувшей неделе, во вторник утром покрышки в некоторых местах вновь начали дымиться, их еще раз закопают.

Возгорание охватило площадь около двух тысяч квадратных метров. Сначала в Алитусском районе объявили режим ЧС, однако позже приняли решение отменить его. При этом в воздух попало множество тяжелых вредных частиц от продуктов горения. Кроме того, оказалось заражено молоко с местных ферм: в продукции было превышено допустимое количество диоксинов. Мэр Алитуса Н. Цесюлис раскритиковал правительство, в частности, МВД, за несвоевременную реакцию на ЧП и за то, что о ликвидации пожара было объявлено раньше, чем его на самом деле потушили.

Депутат Робертас Шаркницкас также высказался по поводу ситуации вокруг пожара в Алитусе. Он возмутился тем, что отходы будут вывозить и утилизировать за счет средств государственного резерва, хотя этим должен заниматься владелец компании, который допустил грубые нарушения.

Сообщалось, что пожар затронул площадь Алитуса и Алитусского района, на которой проживают почти 64,5 тыс. человек. При этом за пределы Литвы загрязнение не вышло.

«На сей раз система не сработала»

По словам Й. В. Жукаса, пожар показал, что утвержденная в Литве система управления кризисными ситуациями не сработала. «Пробелы в системе управления кризисными ситуациями пришлось латать в ходе кризиса», – сказал советник.

Он также сказал, что Госконтроль попросят оценить межведомственное сотрудничество в тушении пожара.

Глава МВД Рита Тамашунене отметила, что после пожара больше внимания будет уделено учениям руководителей ведомств и самоуправлений, а также других служащих. Мэр Алитуса выдвинул и свои предложения по лучшему разрешению кризисов в будущем.

«Мы хотим, чтобы такие уроки, которые мы выучили сейчас, в будущем не повторялись», – сказал Н. Цесюлис.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сообщил, что после получения выводов различных исследований будет начат биомониторинг жителей, находившихся рядом с местом пожара, чтобы исследовать долговременные последствия возгорания для здоровья людей и представить рекомендации.

Информация литовских СМИ