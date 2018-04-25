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Требуется европейское решение по медицинским грузам

Фото urm.lt

По поводу посылок и грузов с медицинскими товарами следует заключить общеевропейское соглашение, утверждает литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 

«Была видеоконференция с коллегами из стран Северной Европы, Балтии, Германии, обсуждались с поляками в Варшаве, мы всегда подчеркивали, что первенство должно отдаваться пищевым продуктам и медицинскому оборудованию, среди них – и реагентам», – сообщил в пятницу BNS глава литовской дипломатии.

«Мы всегда подчеркивали, что здесь требуется европейское решение, чтобы оно было общеевропейским. Намерения есть, но возникают препятствия», – добавил он.

Директор лаборатории Национальной центра общественного здоровья Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.  

По словам Л. Линкявичюса, прилагаются усилия к тому, чтобы посылки поступали в Литву как можно скорее. 

«Эти посылки задерживаются, но усилия прилагаются на всех уровнях», – сказал министр иностранных дел. 

Он также добавил, что общее европейское решение нужно и по поводу гуманитарного коридора, которым бы граждане могли возвращаться на родину. 

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