Требуется изоляция по возвращении из Италии, Болгарии, Лихтенштейна

В пятницу в обновленном списке затронутых стран не осталось Ирана, Эквадора, Мексики и Доминиканской Республики.

Министерство напоминает, что в отношении третьих стран применяются дополнительные критерии, учитываются такие параметры как объемы тестирования, процент положительных тестов, доступность информации, показатели госпитализации, количество ввозных случаев в Литву конкретно из этой страны.

С понедельника предусмотрены исключения по изоляции для спортсменов высокого класса, спортивных специалистов, инструкторов, работников спортивного медперсонала, участвующих в международных турнирах, в том числе для моряков, прибывающих в Литву из рейса или смены в море.

Также не придется изолироваться гражданам Польши и законно проживающим в этой стране лицам, которые прибудут в Литву 30 октября-2 ноября для посещения могил близких. Прибывающим из Польши также не следует изолироваться, если поездка связана с целями работы. обучения, сельскохозяйственной деятельностью или здравоохранением.

Требование изоляции не применяется и по прибытии из Латвии и Эстонии.

Больше нет требования предоставления результатов теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия в Литву, для иностранцев, прибывающих из затронутых вирусом стран или из третьих стран. При желании сокращения срока самоизоляции тест необходим. Полная изоляция длится 14 дней.