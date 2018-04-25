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Требуется изоляция по возвращении из Италии, Болгарии, Лихтенштейна

Nuotrauka vrm.lrv.lt

С понедельника в Литве требуется изоляция по прибытии из Италии, Болгарии, Лихтенштейна – эти страны дополнили список государств, затронутых вирусом. 

Как сообщило Министерство здравоохранения, за последние 14 дней показатель заболеваемости коронавирусом в этих странах стал выше, чем в Литве на 10%. 

Уровень заболеваемости в Литве, по данным на минувшую пятницу, за последние 14 дней, составляет 70,7 случая на 100 тыс. жителей.

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В пятницу в обновленном списке затронутых стран не осталось Ирана, Эквадора, Мексики и Доминиканской Республики. 

Министерство напоминает, что в отношении третьих стран применяются дополнительные критерии, учитываются такие параметры как объемы тестирования, процент положительных тестов, доступность информации, показатели госпитализации, количество ввозных случаев в Литву конкретно из этой страны. 

С понедельника предусмотрены исключения по изоляции для спортсменов высокого класса, спортивных специалистов, инструкторов, работников спортивного медперсонала, участвующих в международных турнирах, в том числе для моряков, прибывающих в Литву из рейса или смены в море. 

Также не придется изолироваться гражданам Польши и законно проживающим в этой стране лицам, которые прибудут в Литву 30 октября-2 ноября для посещения могил близких. Прибывающим из Польши также не следует изолироваться, если поездка связана с целями работы. обучения, сельскохозяйственной деятельностью или здравоохранением.  

Требование изоляции не применяется и по прибытии из Латвии и Эстонии. 

Больше нет требования предоставления результатов теста, сделанного в течение 72 часов до прибытия в Литву, для иностранцев, прибывающих из затронутых вирусом стран или из третьих стран. При желании сокращения срока самоизоляции тест необходим. Полная изоляция длится 14 дней. 

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