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TOP,Общество

Требуется помощь в оплате штрафа за высказанное мнение

Дорогие друзья!

17 октября 2019 г. Клайпедский окружной суд вынес окончательное решение по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 2018 году за высказанное мной мнение на заседании комитета горсовета против установления в Клайпеде мемориальной таблички партизану Адольфасу Раманаускасу – Ванагасу.

Суд признал меня виновным по трем статьям Уголовного кодекса Литовской Республики (оскорбление памяти усопшего, поругание «лесных братьев», оправдание «советского геноцида» против «лесных братьев») и приговорил к чудовищному штрафу в размере 10 000 евро, чтобы я не смел больше качественно представлять интересы своих избирателей, а другим было бы неповадно высказывать свое мнение по этому вопросу. Приговор вступил в силу, и назначенный судом штраф я обязан выплатить в течение двух месяцев.

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Настоящим письмом обращаюсь лично к каждому другу с просьбой помочь мне собрать назначенную судом сумму. Для этой цели открыл отдельный специализированный счет

Nr. LT077300010160570626, VIAČESLAV TITOV, „Swedbank”, AB, SWIFT код: HABALT22 (написать PARAMA).

Кому удобно, можно перевести на электронный кошелек Paysera LT, расчетный счет

Nr. EVP5210006356513 (LT503500010006356513)

Можно наличными по адресу: Клайпеда, пр. Тайкос, 78 (вход с внутренней стороны здания, на 1 этаже), комитет «Titov ir teisingumas» тел. +370 699 31026.

С уважением Вячеслав Титов

Зак. № LK-159

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