Требуется помощь в оплате штрафа за высказанное мнение

Дорогие друзья!

17 октября 2019 г. Клайпедский окружной суд вынес окончательное решение по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 2018 году за высказанное мной мнение на заседании комитета горсовета против установления в Клайпеде мемориальной таблички партизану Адольфасу Раманаускасу – Ванагасу.

Суд признал меня виновным по трем статьям Уголовного кодекса Литовской Республики (оскорбление памяти усопшего, поругание «лесных братьев», оправдание «советского геноцида» против «лесных братьев») и приговорил к чудовищному штрафу в размере 10 000 евро, чтобы я не смел больше качественно представлять интересы своих избирателей, а другим было бы неповадно высказывать свое мнение по этому вопросу. Приговор вступил в силу, и назначенный судом штраф я обязан выплатить в течение двух месяцев.