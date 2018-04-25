Требуется помощь в оплате штрафа за высказанное мнение

Дорогие друзья!
17 октября 2019 г. Клайпедский окружной суд вынес окончательное решение по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 2018 году за высказанное мной мнение на заседании комитета горсовета против установления в Клайпеде мемориальной таблички партизану Адольфасу Раманаускасу – Ванагасу.
Суд признал меня виновным по трем статьям Уголовного кодекса Литовской Республики (оскорбление памяти усопшего, поругание «лесных братьев», оправдание «советского геноцида» против «лесных братьев») и приговорил к чудовищному штрафу в размере 10 000 евро, чтобы я не смел больше качественно представлять интересы своих избирателей, а другим было бы неповадно высказывать свое мнение по этому вопросу. Приговор вступил в силу, и назначенный судом штраф я обязан выплатить в течение двух месяцев.
Настоящим письмом обращаюсь лично к каждому другу с просьбой помочь мне собрать назначенную судом сумму. Для этой цели открыл отдельный специализированный счет
Nr. LT077300010160570626, VIAČESLAV TITOV, „Swedbank”, AB, SWIFT код: HABALT22 (написать PARAMA).
Кому удобно, можно перевести на электронный кошелек Paysera LT, расчетный счет
Nr. EVP5210006356513 (LT503500010006356513)
Можно наличными по адресу: Клайпеда, пр. Тайкос, 78 (вход с внутренней стороны здания, на 1 этаже), комитет «Titov ir teisingumas» тел. +370 699 31026.
С уважением Вячеслав Титов
Зак. № LK-159
Оставьте свой комментарий