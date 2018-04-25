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TOP,Новости,Спорт

Тренер каунасского БК «Жальгирисa» переходит в «Барселону»

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Старший тренер каунасского баскетбольного клуба (БК) «Жальгирис» (Zalgiris) Шарунас Ясикявичюс покидает занимаемый пост и в новом сезоне возглавит команду «Барселона» (Barcelona), сообщил клуб. 

Ш. Ясикявичюс руководил каунасским клубом с 2016 года. Его крупнейшее достижение на тренерском посту – третье место в Евролиге в 2018 году. 

«Мы хотели удержать Шарунаса, однако в этом году конкуренция за него была неожиданно высокой. Как бы там ни было, вместе с ним, как команда, так и вся организация «Жальгираса», совершила большой шаг вперед», – отметил директор клуба Паулюс Мотеюнас. 

Пока не ясно, кто сменит Ш. Ясикявичюса на посту старшего тренера. 

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