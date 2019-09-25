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TOP,Сегодня в мире,Соседи

Треть белорусов рассчитывают, что на пенсии им будут помогать деньгами дети

Фото pixabay.com

У большинства белорусских граждан приближение пенсии вызывает страх ухудшения финансового положения.

К такому выводу пришли сотрудники независимого Исследовательского центр Института приватизации и менеджмента.

Согласно последнему опубликованному исследованию, 84,6 % белорусских граждан планируют работать после выхода на пенсию либо уже работают.

При этом многие участники опроса отметили, что их не устраивает размер государственной пенсии. Собственно, по этой причине многие и собираются продолжать трудовую деятельность на пенсии. Вторая причина – это привычка работать и нежелание «сидеть без дела».

Большинство участников опроса отметили, что в старости рассчитывают на помощь детей и родственников. Об этом заявили более 35 % респондентов опроса.

При этом многие ответили, что не планируют жить на собственные накопления. Причина этому — недоверие государству в этом вопросе из-за негативного опыта прошлых лет, когда все сбережения обнулялись и фактически исчезали со счетов. Об этом заявили 46 % опрошенных.

Стоит отметить, что опрошенные белорусы разных возрастов отметили, что не разбираются в вопросе начисления пенсии и не смогут самостоятельно разобраться в этих нюансах. Большинство опрошенных рассказали, что даже не могут предположить, сколько будут получать денег на пенсии.

024.by

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