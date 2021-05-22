Треть продуктов питания и лесов исчезнут из-за изменения климата

«Наши исследования показывают, что быстрый, неконтролируемый рост выбросов парниковых газов может к концу века привести к тому, что более трети нынешнего мирового производства продуктов питания попадет в условия, при которых продукты питания не будут производиться. Хорошая новость, что только часть производства продуктов питания столкнется с невиданными пока условиями, если мы коллективно сократим выбросы, и потепление будет ограничено 1,5–2°C»,- сказал Матти Кумму, профессор глобальных проблем воды и питания в Университете Аалто.

Изменения количества осадков и засушливости, а также потепление климата особенно угрожают производству продуктов питания в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Сахельском регионе Африки. Это области, в которых отсутствует способность адаптироваться к меняющимся условиям.

Производство продуктов питания развивалось в условиях довольно стабильного климата, в период медленного потепления, последовавшего за последним ледниковым периодом. Непрерывный рост выбросов парниковых газов может создать новые условия, а производство продовольственных культур и животноводство просто не будет иметь достаточно времени, чтобы адаптироваться.

В исследовании использовались два будущих сценария изменения климата: один, в котором выбросы углекислого газа радикально сокращаются, ограничивая глобальное потепление до 1,5–2°C, и другой, в котором выбросы продолжают неизменно расти.