Треть продуктов питания и лесов исчезнут из-за изменения климата

Изменение климата отрицательно сказывается на сельском хозяйстве и животноводстве, но было мало научных знаний, какие регионы Земли будут затронуты или каковы могут быть самые большие риски. Новое исследование оценивает, насколько глобальное производство продуктов питания пострадает, если выбросы парниковых газов не будут сокращены, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Хайтек.
Согласно исследованию, сценарий потери трети продуктов питания точно произойдет, если выбросы углекислого газа продолжат расти нынешними темпами. В исследовании ученые определили концепцию безопасного климатического пространства — районов, где в настоящее время производится 95 процентов растениеводства, благодаря сочетанию трех климатических факторов: осадков, температуры и засушливости.
«Наши исследования показывают, что быстрый, неконтролируемый рост выбросов парниковых газов может к концу века привести к тому, что более трети нынешнего мирового производства продуктов питания попадет в условия, при которых продукты питания не будут производиться. Хорошая новость, что только часть производства продуктов питания столкнется с невиданными пока условиями, если мы коллективно сократим выбросы, и потепление будет ограничено 1,5–2°C»,- сказал Матти Кумму, профессор глобальных проблем воды и питания в Университете Аалто.
Изменения количества осадков и засушливости, а также потепление климата особенно угрожают производству продуктов питания в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Сахельском регионе Африки. Это области, в которых отсутствует способность адаптироваться к меняющимся условиям.
Производство продуктов питания развивалось в условиях довольно стабильного климата, в период медленного потепления, последовавшего за последним ледниковым периодом. Непрерывный рост выбросов парниковых газов может создать новые условия, а производство продовольственных культур и животноводство просто не будет иметь достаточно времени, чтобы адаптироваться.
В исследовании использовались два будущих сценария изменения климата: один, в котором выбросы углекислого газа радикально сокращаются, ограничивая глобальное потепление до 1,5–2°C, и другой, в котором выбросы продолжают неизменно расти.