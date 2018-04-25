Третий пакет санкций Минску неизбежен, заявила советник президента

Фото mfa.gov.by

Третий пакет санкций в отношении белорусского режима становится неизбежным, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

«К сожалению, возможности диалога между режимом и гражданским обществом с каждым днем иссякают. Литва, как и другие страны Евросоюза, констатирует, что режим не обращает внимания на высказываемые предупреждения и призывы, поэтому третий пакет санкций ЕС становится неизбежным», – говорится в комментарии советника президента BNS.

А. Скайсгирите отмечает, что санкции ЕС являются эффективными, поскольку действуют во всем ЕС, включают не только запрет прибытия в страны блока, но и заморозку имущества в ЕС.