Третий пакет санкций Минску неизбежен, заявила советник президента

Третий пакет санкций в отношении белорусского режима становится неизбежным, заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.
«К сожалению, возможности диалога между режимом и гражданским обществом с каждым днем иссякают. Литва, как и другие страны Евросоюза, констатирует, что режим не обращает внимания на высказываемые предупреждения и призывы, поэтому третий пакет санкций ЕС становится неизбежным», – говорится в комментарии советника президента BNS.
А. Скайсгирите отмечает, что санкции ЕС являются эффективными, поскольку действуют во всем ЕС, включают не только запрет прибытия в страны блока, но и заморозку имущества в ЕС.
«Литва активно поддерживает будущие решения ЕС по поводу активации третьего пакета санкций, которые, вероятно уже на этой неделе будут в Совете ЕС по внешним сношениям. Примеру ЕС следуют США, Соединенное Королевство и Канада, расширяя свои национальные санкции», – утверждает президентский советник.
В последнее время в Беларуси возникло большое возмущение, когда 12 ноября в больнице скорой помощи умер Роман Бондаренко, куда его доставили с черепно-мозговой травмой. Оппозиция считает виновными в смерти мужчины силы, лояльные Александру Лукашенко.