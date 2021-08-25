Третья группа афганцев должна прибыть в Литву в четверг – А. Анушаускас

А. Анушаускас сообщил, что операция литовских военных и дипломатов в Кабуле в принципе завершена — все афганцы, которые должны уехать в Литву, идентифицированы и собраны.

Министр заявил, что военные и дипломаты завершат свою работу тогда, когда последние афганцы сядут в самолет.

«Они должны завершить работу — посадить на самолет последнюю группу афганцев, которых мы привозим. И тогда отдельно от всех они вернуться», — заявил А. Анушаускас.

Литва стремиться вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет авиалиний Польши, на котором в Литву прилетели семьи 14-и переводчиков, в общей сложности – 50 человек.

Еще полсотни человек доставили в Литву в среду, сообщил министр обороны.

А. Анушаускас сообщил в среду радиостанции LRT radijas, что на время проведения процедур по предоставлению убежища афганцы будут размещены в самоуправлении Расейняйского района.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет — в 2002-2021 году там служило 5000 военных, они участвовали в операции НАТО «Решительный мир», в двух основные операциях НАТО: Международные силы содействия безопасности (2002-2014 годы) и «Решительная поддержка» (2015-2021 годы).

На прошлой неделе в Литву из Афганистана доставлены самолетом шесть граждан этой страны: афганец, который работал в представительстве Евросоюза в Кабуле, и его семья.