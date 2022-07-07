Тревожная ситуация из-за инфляции

«Такие цифры вызывают сомнения в том, что потреблять, почему потреблять, покупать или не покупать. Такая инфляция означает, что во второй половине года мы увидим падение продаж, и бизнес это обязательно почувствует», — добавил он. По его словам, преодоление рубежа в 20% значимо, оно было определено растущими ценами на энергоресурсы в Литве.

«Удивительно, что мы не видели такой цифры с 1996 года, это значительная инфляция. Основные причины, наверное, энергия и топливо, которые дорожают», — сказал М. Дубниковас.

Экономист Luminor Bank Жигимантас Маурицас сказал, что такой уровень инфляции превысил ожидания и, как ожидается, продолжит расти в июле из-за более высоких цен на электроэнергию и газ.

«20 процентов — это немного выше ожиданий, я ожидал, что этот рубеж будет пройден в июле, — не будем забывать, что тогда цены на газ и электроэнергию вырастут, а значит, инфляция будет еще выше, а начнет снижаться только в августе», — сказал BNS Ж. Маурицас.

По его словам, текущая высокая инфляция увеличивает вероятность дефляции в следующем году, и рынок уже видит такие сигналы, например, удешевление металлов. «Чем выше инфляция сейчас, тем выше вероятность дефляции в следующем году, первые признаки уже видны — цены на металлы резко упали, а цены на продукты не будут расти вечно. Мы как следует покатаемся на американских горках», — считает экономист Luminor.

По предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве составила 20,5% в июне, а месячная — 2,2% (по сравнению с маем), сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

Рекордная инфляция и в развитых мировых экономиках. Однако ее уровень на порядок меньше литовской инфляции. Для США, стран Евросоюза и других западных демократических государств главная экономическая проблема в данный момент — инфляция. В Соединенных Штатах она составила 8,6%, чего не было 40 лет, в еврозоне достигла невиданных 8,1%, в Германии подскочила до 7,9% — на самый высокий уровень почти за 50 лет, со времени нефтяного кризиса 1973/1974 годов.