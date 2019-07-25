Тревожная статистика

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В Литве подвели печальную статистику. По данным Государственной инспекции по труду, за шесть месяцев текущего года было получено 20 сообщений о происшествиях на работе, во время которых работники погибли, и 50 сообщений о несчастных случаях на работе, в результате которых сотрудники получили тяжелые травмы.

Хотя в этом году число несчастных случаев в секторах строительства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и складирования сократилось на 12% по сравнению с 2018 годом, все же эти области остаются самыми опасными из-за смертельных случаев.

Если не считать дорожные происшествия, во время которых погибли 6 работников, самыми опасными были строительные работы: произошло 5 смертельных и 10 тяжелых нечастных случаев на работе. Другие секторы также сохраняют риск несчастных случаев: в секторе обрабатывающей промышленности — 5 смертей и 6 тяжелых случаев, в секторе розничной и оптовой торговли – 2 смертельных и 10 тяжелых случаев, в секторе транспорта и складирования – 4 смертельных (все погибли во время дорожных происшествий) и 8 тяжелых случаев.

Больше всего несчастий случается, когда работники падают с высоты или когда на них сверху падают тяжелые вещи. Также частой причиной смертельных случаев на работе является неосторожное обращение с оборудованием.

В 2019 году сократилось число случаев, когда смертельные травмы получали нетрезвые работники – был зафиксирован один случай. В прошлом году за такой же период погибли двое нетрезвых работников.

В ходе расследования несчастных случаев установлено, что причина трагедий на рабочих местах — в неправильной организации работы и недостаточном внутреннем контроле за безопасностью и здоровьем на предприятии. Часто работники, выполняя работу, сами не придерживались данных руководителем указаний и сознательно рисковали своим здоровьем и жизнью.

Легкие несчастные случаи расследует составленная по указу руководителя хозяйственного субъекта двусторонняя комиссия, состоящая из представителей работника и работодателя. Участие в расследовании может принять и пострадавший. Если на предприятии нет возможности составить двустороннюю комиссию, несчастный случай расследует территориальное отделение Государственной инспекции по труду. Тяжелые и смертельные несчастные случаи расследуют инспекторы Государственной инспекции по труду при участии представителей работника и работодателя. В расследовании может участвовать пострадавший (его представитель), а также другие заинтересованные лица (например, представители страховой компании или территориального отделения «Содры»).

Решение о признании страховыми несчастных случаев или профзаболеваний, руководствуясь обстоятельствами расследования и подтверждающими их документами, а также о начислении страховых выплат пострадавшим принимают территориальные отделения “Содры”.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ