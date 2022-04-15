Три литовца-православных священника отстранены от должностей, активной деятельности 

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Трое литовских священнослужителей, принадлежащих к Русской православной церкви, критикующие российское вторжение в Украину и патриарха Кирилла были сняты с должностей, отстранены от активной деятельности, сообщил в пятницу портал новостей bernardinai.lt.

По данным портала, глава Литовской православной епархии, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий отстранил от занимаемой должности священника Виталия Моцкуса, а два другие священника: Георгий (Гинтарас) Сунгайла и Виталий (Виталис) Даупарас были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви.

Сами священники ситуацию пока не комментируют, портал заявляет, что пытается получить комментарий от представителя Виленско-Литовской Епархии.

До сих пор Моцкус был секретарем Епархиального управления, благочинным Вильнюсского Благочиния, настоятелем Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора Вильнюса.

После российского вторжения в Украину он неоднократно публично заявлял в качестве представителя Виленско-Литовской епархии, что литовские православные осуждают агрессию России и руководство страны за их военные действия.

Священник Даупарас первым из литовских православных осудил слова Патриарха Кирилла в поддержку военных действий, а в связи с распространяемой патриархом идеей «русского мира» ранее по собственной инициативе отошел от активной деятельности в Литовской епархии. Он был настоятелем Храма во имя святой мученицы Параскевы Пятницы в Вильнюсе.

Сунгайла, также активно осуждавший российскую агрессию и критиковавший патриарха, до сих пор служил клириком Успенского (Пречистенского) кафедрального cобора в Вильнюсе, был главным редактором православного издания.

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