Три страны заявили о целенаправленных взрывах на Северных потоках

«Сигналы не похожи на сигналы землетрясений. Они напоминают сигналы, обычно регистрируемые взрывами», — сообщает Геологическая служба Дании и Гренландии (GEUS).

Сейсмологи из Упсальского университета Швеции, который сотрудничает с GEUS, сообщили, что второй, более мощный взрыв эквивалентен более чем 100 кг тротила, отметив, что взрывы были в толще воды, а не под морским дном.

При этом по-прежнему не ясно, кто может стоять за этими действиями.

Nord Stream AG назвал физические повреждения причиной негерметичности Северного потока-1.

Тем временем министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что течи появились из-за целенаправленных атак на инфраструктуру и Берлин теперь точно знает, что они не были вызваны естественными причинами – происшествиями или усталостью материала.

Ранее премьер-министр Дании заявила, что причиной утечки газа может быть диверсия.

«Мы ясно видим, что это акт саботажа, связанный со следующим шагом эскалации ситуации в Украине», — заявил польский премьер-министр.

Помощник президента США по национальной безопасности Салливан сообщил, что обсудил с коллегой из Дании инцидент с Северными потоками.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что утечки — следствие саботажа, и пригрозила «самым решительным ответом» на любое преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры.

Высокопоставленный украинский чиновник назвал инцидент российским нападением с целью дестабилизации Европы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал аварию «тревожными новостями, которые требуют срочного разбирательства».