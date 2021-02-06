Три вакцины для Европы

Ни один из доступных сегодня в Евросоюзе препаратов не может применяться для детей, так как отсутствуют клинические исследования о влиянии на детский организм. Вакцина BioNTech/Pfizer рекомендована с 16 лет, Moderna – с 18, как и AstraZeneca. Относительно последней есть другие возрастные ограничения: STIKO, постоянная комиссия по вакцинации при Институте Роберта Коха (RKI), рекомендует применять её только лицам не старше 64 лет. Поставки британско-шведского концерна не помогут решить вопрос первостепенной важности о нехватке препаратов. По рекомендациям той же комиссии вакцинация в Германии начинается с 80-летних, следующая возрастная группа – от 75 до 79 лет, третья – люди от 70 до 74 лет, четвёртая – от 65 до 69. Таким образом, очередь препарата AstraZeneca дойдёт значительно позже, а сейчас он может использоваться не для главной группы риска, а для всех более молодых, которые имеют с ней контакт – в основном медперсонала, а также больных рядом заболеваний и их ближайших контактных лиц, людей, проживающих в общежитиях, для бездомных и беженцев – всех тех, кто попадает в приоритетные группы от первой до четвёртой не по возрасту. Не везде по Евросоюзу требования и рекомендации едины. К примеру, в Италии вакцина AstraZeneca рекомендована только людям не старше 55 лет. Отсутствие допуска для пожилых – не свидетельство опасности для них этой вакцины, а результат недостаточного количества её тестов на представителях старших возрастных групп.

Хотя потребность именно в её препарате в данный момент ниже, чем в двух других, компания AstraZeneca вела на прошлой неделе оживлённую дискуссию с ЕС об объёме поставок, грозя снизить обещанное количество вакцин. Два завода предприятия находятся в Великобритании, ещё два – в континентальной Европе: по официальным сведениям, причиной снижения стали сложности на производстве, по неофициальной – британские власти нашли способ надавить на концерн, доказывая, что на островах, где прививочная кампания стартовала раньше, препарат сейчас нужнее. Потенциальный конфликт удалось урегулировать: AstraZeneca поставит в ЕС согласованное количество препарата и даже чуть больше – дополнительные 9 млн вакцин за первый квартал 2021 года.

Все три препарата вводятся уколом в плечевую мышцу, все три не рекомендованы людям с известными аллергическими реакциями на один из компонентов, и прививку каждой из вакцин необходимо делать в два приёма. При использовании BioNTech/Pfizer повторный укол должен произойти в течение трёх недель, Moderna – четырёх, вторая прививка AstraZeneca делается не раньше, чем через четыре недели после первой. Во всех случаях необходимо использовать тот же препарат – при смене препарата на второй прививке эффективность не гарантирована.

У двух первых вакцин она более высока и достигает 95%, эффективность AstraZeneca – около 70% (это значит, что при испытаниях вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna не заразились 95% добровольцев, 70% – при тесте AstraZeneca). Кажется, что первые две вакцины несравнимо лучше, но на самом деле и 70-процентная эффективность – чрезвычайно высокий результат, значительно превосходящий, к примеру, показатели доступных вакцин от гриппа. По данным RKI, эффективность прививки от гриппа за осенне-зимний сезон 2018−2019 годов составила в ФРГ только 21%, то есть иммунитет смог получить лишь каждый пятый привившийся. До успешной сертификации в Евросоюзе вакцину BioNTech/Pfizer протестировали на 44 тысячах человек, Moderna проверяли на 30 тысячах добровольцев, AstraZeneca – на 24 тысячах. Сохранятся ли те же чрезвычайно высокие показатели эффективности после массового применения, покажут ближайшие месяцы. Нет ясности по вопросу о сроках действия – насколько долгоиграющей окажется прививка, неясно ни разработчикам, ни медикам. Столь же непонятно пока, может ли привитый человек, не заболев сам, стать распространителем болезни и передать коронавирус другим.

О вероятных побочных явлениях всех трёх вакцин известно следующее: после прививки возможны боли в месте укола, усталость, головная боль и боль в мышцах, озноб или повышение температуры. Долгосрочные последствия применения ни одной из вакцин, если они имеются, на сегодня по объективным причинам неизвестны: все препараты только появились на рынке. В любом случае, как указывают специалисты, прививка любым из средств на порядки менее опасна, чем сама коронавирусная инфекция. STIKO рекомендует делать прививки и людям с ослабленным иммунитетом – больным HIV, страдающим раковыми заболеваниями или перенёсшим трансплантацию органов. Реакция ослабленного организма на вакцины может быть неидеальной, но опасений по поводу опасности прививки нет, указывает Европейское агентство по медицинским препаратам ЕМА, выдавшее сертификаты всем трём препаратам.

Все доступные европейцам вакцины требуют различного подхода к складированию и транспортировке. Больше всего сложностей с продуктов компании BioNTech/Pfizer: ампулы должны непрерывно храниться при температуре −70 градусов. Для Moderna достаточно охлаждения до −20, AstraZeneca можно хранить при температуре от +2 до +8. Препарат BioNTech/Pfizer необходимо разбавлять раствором хлорида натрия, это можно делать, например, на складе, и привозить в центр вакцинации уже наполненные шприцы – они могут храниться до 6 часов при температуре от +2 до +30. Moderna и AstraZeneca поставляют готовые к употреблению вакцины. Главное для Германии и всей Европы – получить дефицитные препараты в нужном количестве и запустить наконец кампанию по вакцинации, с которой связаны надежды победить коронавирус.