Трубки смерти

По словам Поцюса, нередко водители, находясь за рулем, не только говорят по телефону и пишут смс-сообщения, но и читают новости, сидят в социальных сетях и даже играют в игры. «Даже если вы отвлеклись от дороги на мгновение, это чревато серьезными последствиями. Ситуация на дороге может быстро меняться, появляются неожиданные препятствия», – сказал он. Поцюс назвал еще одну проблему: водители нередко используют геолокацию в телефоне без специальных держателей для телефона, берут аппарат в руки, чтобы сверить маршрут. Всегда лучше, если такие действия выполняет пассажир. «Нередко водители читают в телефоне сообщения и эл. письма. В свое оправдание они говорят, что делали это у светофора, пока горел красный свет, или дорога была пустой. Однако в ПДД сказано, что пользоваться телефоном можно только тогда, когда машина стоит и двигатель выключен», – говорит Поцюс. Он напоминает, что при движении автомобиля со скоростью 60 км /ч тормозной путь автомобиля при благоприятных погодных условиях составляет 25-38 метров, а если на секунду обратить внимание на телефон, тормозной путь в два-три раза длиннее.

За нарушение этого правила дорожного движения полагается штраф в размере 60-90 евро. Кроме того, водителя могут лишить прав на 1-3 месяца. Однако Поцюс сказал, что действовать должны не штрафы, а забота о своей безопасности и безопасности других участников движения.

Проблема использования водителями смартфонов и прочих гаджетов за рулем обсуждается на заседаниях Глобального форума по безопасности движения – рабочего органа Европейской экономической комиссии ООН.

Странам-участницам будет рекомендовано закрепить на национальном уровне полный запрет на любое применение во время движения телефона (и аналогичных устройств), который приходится держать в руке. Водителям во время поездки следует воздерживаться от просмотра сообщений и иной информации на дисплее, написания сообщения или использования других функций гаджетов, включая прослушивание аудиосообщений, музыки, а также фото-и видеосъемки. Если же водителю срочно нужно воспользоваться телефоном, то следует остановиться в безопасном для этого месте. По утверждению экспертов, данные правила должны обязательно подкрепляться социальными кампаниями, направленными на изменение поведения водителей. Необходимо донести до автомобилистов мысль, что соблюдать вышеперечисленные принципы нужно исключительно для собственной безопасности, а не во избежание штрафа.

Подготовлено по сообщениям СМИ