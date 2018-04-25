В индексе гибкости рынка труда Литва поднялась на одну позицию

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В Международном индексе гибкости рынка труда (трудовой занятости), в котором оценивается трудовое законодательство стран, Литва в этом году поднялась на одну позицию — на 14-ю.

В прошлом году Литва находилась на 15-м месте, а годом ранее — на 27-м, сообщил Литовский институт свободного рынка.

По словам эксперта Литовского института свободного рынка Каролины Мицкуте, после скачка вверх, когда пару лет назад была принята новая редакция Трудового кодекса, в этом году не произошло никаких перемен, которые изменили бы положение Литвы в индексе.

«Шаг на одну ступеньку вверх был обусловлен только тем, что упала Италия, которая до сих пор обгоняла Литву. В общем контексте стран ЕС и ОЭСР Литва по большинству критериев по-прежнему находится посередине», — объясняет К. Мицкуте.

По ее словам, Литве не дает подняться вверх тот факт, что в стране более высокие, чем во многих других странах, выходные компенсации, более высокие обязательные выплаты за сверхурочные, работу в ночное время и выходные дни, обязательное предложение другой работы увольняемому работнику, когда его функция становится избыточной.

В индексе оценивается 41 страна, входящая в Европейский союз (ЕС) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Институт индекса был составлен совместно с партнерами в Польше, Эстонии, Словакии, Болгарии и Чешской Республике в соответствии с методологией Всемирного банка и ежегодно публикуемыми данными Doing Business.

Индекс измеряет около 30 собираемых Всемирным банком показателей трудовых отношений: законы, регулирующие рабочее время, найм и увольнение.

При определении индекса гибкости трудовой занятости оценивается три этапа трудовой занятости – гибкость правовых отношений, регулирующих прием на работу, рабочего времени и увольнения с работы.

Также сравниваются требования законодательства различных стран, применяемые к срочным договорам, к испытательному сроку, к минимальной зарплате, рабочему времени, отпуску (в т.ч. к отпуску по уходу за ребенком), к гендерной дискриминации и к расходам, связанным с сокращением.

Максимальный уровень индекса гибкости трудовой занятости составляет 100,0 и вычисляется как среднее значение оценки различных этапов трудовой занятости.

Между тем количество свободных рабочих мест за год в Литве сократилось на 2,4%. В конце третьего квартала в Литве было 18,3 тыс. свободных рабочих мест для наемных работников – на 2,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает BNS.

За квартал – в конце сентября этого года, по сравнению с концом июня, количество свободных мест сократилось на 2,3%, сообщил Департамент статистики.

За квартал наиболее значительно – 0,4 тыс. – сократилось количество свободных мест в госуправлении и в сфере обороны, в обязательном социальном страховании.

В промышленности, в сельском хозяйстве и лесоводстве, а также в рыбоводстве их было по 0,1 тыс. меньше, чем во втором квартале. Количество свободных рабочих мест незначительно увеличилось на транспорте, в административной деятельности, в обслуживающем секторе, в компаниях связи – их было по 0,1 тыс. больше, чем во втором квартале.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ