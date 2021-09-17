Трудовые затраты увеличились

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Затраты на час труда в промышленности, строительной сфере и сфере услуг Литвы, включая индивидуальные предприятия, во втором квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года возросли на 6,3%, только на коммерческих предприятиях – также на 6,3%, сообщает BNS.

Почасовые трудовые затраты наиболее значительно выросли в профессиональной, научно-технической сферах, в сфере информации и связи, в здравоохранении и социальной сфере. В гостиничной, ресторанной сферах, а также в охранной сфере, наоборот, сократились.

Наибольшее влияние на эти изменения оказало повышение минимальной заработной платы с 1 января этого года, изменения количества отработанных работниками часов, выделенные государством субсидии за простои, выплаченные увеличенные надбавки медикам.