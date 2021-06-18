Затраты на час труда в промышленности, строительстве и сфере услуг Литвы, включая индивидуальные предприятия, в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года возросли на 12%, а только на коммерческих предприятиях — на 10,3%, сообщает BNS.
Почасовые трудовые затраты за год выросли во всех секторах экономики, а наиболее значительно – в здравоохранении и социальной сфере (на 27,1%), в сфере обслуживания (на 26%), в сфере искусства, развлечений и отдыха (на 15,8%), сообщил Департамент статистики Литвы.
Наибольшее влияние на эти изменения оказали повышение минимальной заработной платы с 1 января этого года, изменение количества отработанных работниками часов, выделенные государством субсидии за простои, выплаченные увеличенные надбавки медикам, которые борются с COVID-19, а также другие причины.
Информация «ЛК», BNS