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Затраты на час труда в промышленности, строительстве и сфере услуг Литвы, включая индивидуальные предприятия, в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года возросли на 12%, а только на коммерческих предприятиях — на 10,3%, сообщает BNS.

Почасовые трудовые затраты за год выросли во всех секторах экономики, а наиболее значительно – в здравоохранении и социальной сфере (на 27,1%), в сфере обслуживания (на 26%), в сфере искусства, развлечений и отдыха (на 15,8%), сообщил Департамент статистики Литвы.