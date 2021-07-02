Трудовых мигрантов становится в мире все больше

«Пандемия обнажила и без того очевидные трудности положения мигрантов, – отметила, представляя доклад, директор департамента условий труда и равенства МОТ Мануэла Томей. – Мигрантов часто увольняют первыми, им трудно получить медицинские услуги, и на них обычно не распространяются меры государственной политики по защите населения от коронавируса».

Более двух третей иностранных рабочих-мигрантов трудятся в странах с высоким уровнем доходов: 63,8 миллиона (37,7 процента) – в Европе и Центральной Азии, 43,3 миллиона (25,6 процента) – в Северной и Южной Америке. Таким образом, в совокупности Европа, Центральная Азия и Америка принимают 63,3 процента всех рабочих-мигрантов в мире.

В арабских странах и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона трудятся около 24 миллионов мигрантов, что составляет 28,5 процента от их общего числа на Земле. Наименьшей популярностью среди мигрантов пользуется Африка, где насчитывается 13,7 миллиона приезжих рабочих (8,1 процента).

Большинство трудящихся-мигрантов – 99 миллионов – мужчины, 70 миллионов – женщины. Доля молодежи среди иностранной рабочей силы увеличилась в мире с 8,3 процента в 2017 году до 10 процентов в 2019 году. По мнению авторов доклада, такой скачок, вероятнее всего, связан с ростом уровня безработицы среди молодежи в развивающихся странах.

Согласно отчету, 66,2 процента трудящихся-мигрантов работают в сфере услуг, 26,7 процента – в промышленности и 7,1 процента – в сельском хозяйстве. В перечисленных секторах экономики женщины и мужчины задействованы неравномерно. Так, женщины чаще заняты в сфере услуг, что может объясняться растущим спросом на уход за пациентами и на различные виды домашнего труда. А мигранты-мужчины в основном работают в промышленности.