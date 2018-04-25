default image
Просьбу о восстановлении испанского гражданства подали 127 тысяч потомков изгнанных евреев

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис призывает правящих внести проект о его увольнении

Подробнее...
default image
С. Сквернялис защищает диалог с Беларусью

Подробнее...
default image
Путин заявил о доверительных отношениях с Трампом

Подробнее...
default image
Президент Латвии Э.Левитс посетит Вильнюс

Подробнее...
default image
Всемирный экономический форум назвал главные риски для ведения бизнеса во всем мире

Подробнее...
default image
В.Шапока: налог на банковские активы всё ещё в стадии обсуждения

Подробнее...
default image
Джонсон сделает последнее предложение ЕС по Brexit

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: с налога на активы банков можно собрать лишь 40 млн евро

Подробнее...
default image
Д.Грибаускайте: давление на спикера - "фиеста политической ничтожности"

Подробнее...
default image
Северная Корея и США возобновят переговоры

Подробнее...
default image
Министр иностранных дел Л.Линкявичюс направляется в Минск

Подробнее...
default image
Сотрудники полиции отмечают праздник "День Ангелов Хранителей"

Подробнее...
default image
Турция готова к проведению операции в Сирии

Подробнее...
default image
В.Пранцкетис отбывает с визитом в Армению

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: старт БелАЭС может состояться немного позже

Подробнее...
default image
Контактная группа подписала "формулу Штайнмайера" и договорилась об отводе сил в Донбассе

Подробнее...
default image
Министр транспорта Литвы Я.Наркевич посетил Беларусь

Подробнее...
default image
Во время "Островецких учений" СМС получили 70% жителей, сработали 67 сирен из 70

Подробнее...
default image
В Германии на месте концлагеря Бухенвальд начался поиск нацистских тоннелей с сокровищами

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Турция готова к проведению операции в Сирии

Фото kremlin.ru

Вооруженные силы Турции готовы к проведению операции в Сирии по созданию зоны безопасности. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Процесс по зоне безопасности не идет так, как мы бы хотели. Нужно ускорить работу, стремиться к конкретному результату и не терять времени. Мы готовы к операции, в этом вопросе мы не шутим», — приводит его слова агентство Demirören.

Министр также отметил, что Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Между тем ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики самостоятельно действовать в рамках создания зоны безопасности, а также сообщил о возможности внезапно войти в Сирию для этих целей.

Буферная зона

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль за планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно Вооруженными силами Турции.

korrespondent.net
реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!