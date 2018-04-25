Турция готова к проведению операции в Сирии

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Вооруженные силы Турции готовы к проведению операции в Сирии по созданию зоны безопасности. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Процесс по зоне безопасности не идет так, как мы бы хотели. Нужно ускорить работу, стремиться к конкретному результату и не терять времени. Мы готовы к операции, в этом вопросе мы не шутим», — приводит его слова агентство Demirören.

Министр также отметил, что Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Между тем ранее во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики самостоятельно действовать в рамках создания зоны безопасности, а также сообщил о возможности внезапно войти в Сирию для этих целей.

Буферная зона

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль за планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно Вооруженными силами Турции.